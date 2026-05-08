Солнце выпустило мощную вспышку

Вспышку зафиксировали в четверг, 7 мая, около 18:00 по московскому времени. Выброс достиг класса М. Об этом сообщили представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Сегодня, 8 мая, индекс солнечной активности с утра составил пять единиц из 10 на шкале. За утро на звезде зарегистрировали две вспышки С-уровня.
Сейчас на светиле фиксируют четыре активные области темных пятен. Вскоре присоединится еще одна, которая вызвала вчера М-вспышку и пока находится на краю Солнца.
Помимо выброса плазмы, в четверг, около 18:00 по московскому времени, до планеты дошло воздействие от корональной дыры. Геомагнитные индексы при этом, как сообщили эксперты, остались в зеленой области.
Согласно прогнозу, в пятницу вероятность магнитных бурь составляет 36%. Шанс более слабых возмущений — 40%. Завтра, 9 мая, геомагнитная ситуация окажется похожей.
В воскресенье, 10 мая, ожидается стабилизация магнитосферы земного шара. Магнитные бури наступят только с вероятностью 12%, а слабые возмущения — с шансом 25%.
В следующий раз равновесие геомагнитного поля Земли пошатнется 15 и 16 мая. В этот период прогнозируют магнитные бури G1.