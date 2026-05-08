Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

В Киеве оценили угрозу радиации из-за пожара в Чернобыльской зоне

В Чернобыльской зоне отчуждения не зафиксировали угрозу радиации, несмотря на то что там идет масштабный пожар. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, или ГСЧС, в Telegram-канале.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 76% 758 мм рт. ст. +11°
Источник: РБК

По сведениям Национальной гидрометеорологической службы МЧС Украины, уровень гамма-излучения находится в пределах нормы на территории страны. Ликвидация пожара продолжается.

В районе горит уже более 1100 гектаров леса. Пожар быстро распространяется из-за сильного ветра и сухой погоды. Ситуацию осложняет минная опасность: спасатели не могут работать на части территории из-за наличия там взрывоопасных предметов.

Ранее украинский Гидрометцентр предупредил о чрезвычайном уровне пожарной опасности с 6 по 8 мая в Киевской области. Ведомство тогда уточнило, что вероятность возникновения и распространения пожаров повысится в связи с погодными условиями.

Чернобыльская зона отчуждения — территория, закрытая для свободного доступа после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Была создана после эвакуации жителей из 30-километровой зоны вокруг станции в связи с радиоактивным загрязнением. Площадь зоны составляет около 2600 квадратных километров, охватывает север Киевской области, включая Чернобыль и Припять, а также часть Житомирской области у границы с Белоруссией.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше