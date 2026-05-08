В Киеве оценили угрозу радиации из-за пожара в Чернобыльской зоне

По сведениям Национальной гидрометеорологической службы МЧС Украины, уровень гамма-излучения находится в пределах нормы на территории страны. Ликвидация пожара продолжается.
В районе горит уже более 1100 гектаров леса. Пожар быстро распространяется из-за сильного ветра и сухой погоды. Ситуацию осложняет минная опасность: спасатели не могут работать на части территории из-за наличия там взрывоопасных предметов.
Ранее украинский Гидрометцентр предупредил о чрезвычайном уровне пожарной опасности с 6 по 8 мая в Киевской области. Ведомство тогда уточнило, что вероятность возникновения и распространения пожаров повысится в связи с погодными условиями.
Чернобыльская зона отчуждения — территория, закрытая для свободного доступа после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Была создана после эвакуации жителей из 30-километровой зоны вокруг станции в связи с радиоактивным загрязнением. Площадь зоны составляет около 2600 квадратных километров, охватывает север Киевской области, включая Чернобыль и Припять, а также часть Житомирской области у границы с Белоруссией.