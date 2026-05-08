Стало известно, когда будет пик похолодания в России

В пятницу, 8 мая, штормовая погода обрушится на средние широты России. В День Победы, 9 мая, похолодание выйдет на пик. Об этом сообщили в издании «Метеовести».
В Центральной России завтра прогнозируют температуру от +10 °С до +15 °С. Такая же участь ожидает Северо-Запад: там днем воздух прогреется примерно до +14 °С. Еще холоднее окажется на севере. В Поморье и на Кольском полуострове термометр покажет от +3 °С до +8 °С.
Тепло удержится только на юге Русской равнины. Воздух в Причерноморье завтра днем прогреется от +22 °С до +27 °С, в Черноземье — от +19 °С до +24 °С.
В Москве понижение отметки на термометре начнется уже сегодня. В дневные часы воздух не сможет прогреться выше +16 °С. К вечеру похолодает до +13 °С. Подобная погода сохранится и в День Победы. Кроме того, вечером 9 мая пройдут дожди.
В следующие дни температурный фон окажется ниже климатической нормы примерно на четыре градуса. В теплое русло погода вернется только с середины следующей недели.