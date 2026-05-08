Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Стало известно, когда будет пик похолодания в России

Днем установится аномально низкая температура. Ночью вернутся заморозки.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 87% 757 мм рт. ст. +11°
Погода в России 8, 9, 10 мая 2026: пик похолодания
Источник: Мослента

В пятницу, 8 мая, штормовая погода обрушится на средние широты России. В День Победы, 9 мая, похолодание выйдет на пик. Об этом сообщили в издании «Метеовести».

В Центральной России завтра прогнозируют температуру от +10 °С до +15 °С. Такая же участь ожидает Северо-Запад: там днем воздух прогреется примерно до +14 °С. Еще холоднее окажется на севере. В Поморье и на Кольском полуострове термометр покажет от +3 °С до +8 °С.

Тепло удержится только на юге Русской равнины. Воздух в Причерноморье завтра днем прогреется от +22 °С до +27 °С, в Черноземье — от +19 °С до +24 °С.

В ночь на воскресенье, 10 мая, на севере и северо-востоке Русской равнины установятся заморозки. До столичного региона зона отрицательных температур не дойдет около 200−250 километров.

В Москве понижение отметки на термометре начнется уже сегодня. В дневные часы воздух не сможет прогреться выше +16 °С. К вечеру похолодает до +13 °С. Подобная погода сохранится и в День Победы. Кроме того, вечером 9 мая пройдут дожди.

В следующие дни температурный фон окажется ниже климатической нормы примерно на четыре градуса. В теплое русло погода вернется только с середины следующей недели.