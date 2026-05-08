Copernicus: апрель 2026 стал одним из самых жарких в истории

По информации Службы изменения климата Copernicus, апрель 2026 года стал третьим самым теплым за все время наблюдений. Средняя температура приземного воздуха достигла +14,89 °C. Показатель оказался на 0,52 градуса выше средних значений с 1991 по 2020 год. Также на 1,43 градуса опередил температурный фон доиндустриального периода.
Наиболее аномальные цифры зафиксировали в отношении температуры поверхности моря. Над внеполярными океанами показатель достиг +21 °C. Такой прогрев занял второе место в истории наблюдений и приблизился к рекорду 2024 года, который произошел тогда из-за Эль‑Ниньо.
Самые высокие показатели зафиксировали в тропической части Тихого океана — от экваториальных вод до побережья Мексики и США. Ученые сообщили, что это указывает на развитие мощных морских волн тепла. Подобное явление также напрямую связано с усилением Эль‑Ниньо в ближайшие месяцы.
В Арктике площадь морского льда в апреле оказалась примерно на пять процентов ниже средних значений. Хуже ситуация регистрировалась только в 2019 году. Меньше всего льда стало в Охотском, в северной части Баренцева моря и возле Шпицбергена.
В Антарктиде площадь морского льда оказалась на 10% ниже нормы. При этом наблюдалась неравномерность таяния. Например, море Беллинсгаузена практически освободилось ото льда, а в море Амундсена покров, наоборот, превысил средние показатели.
В Европе апрель отметился резкими контрастами. Юго‑западные регионы пережили аномально теплую погоду. В Испании минувший апрель стал самым жарким за всю историю наблюдений. В Восточной Европе температура оказалась ниже средних значений. Запад и центр Европы столкнулись с засухой.