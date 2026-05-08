Торнадо в США оставил руины: фото

Мощный торнадо пронесся по американскому штату Миссисипи вечером в среду, 6 мая, и оставил после себя масштабные разрушения. Больше всего пострадал трейлерный парк Уош в городе Боуг‑Читто. Сотни домов практически сравнялись с землей, часть оказались перевернуты вверх дном. Об этом написали в издании Fox Weather.
По словам местных властей, в самом пострадавшем районе из 24 жилых зданий лишь одно уцелело. У соседнего двухэтажного дома сильно повредилась крыша, а вокруг повалило деревья.
Представители округа подтвердили, что погибших и пропавших без вести нет. Однако минимум 17 человек получили тяжелые травмы. Спасатели отметили, что потребовалось более двух часов, чтобы добраться до места происшествия. Завалы на дорогах сильно затруднили проезд.
Местные власти обратились к жителям с просьбой воздержаться от поездок. Это необходимо, чтобы аварийные бригады смогли быстрее ликвидировать последствия удара стихии. Национальная метеорологическая служба запланировала выезд специальных групп для оценки ущерба и определения силы торнадо.