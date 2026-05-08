Торнадо в США оставил руины: фото

Мощный торнадо пронесся по американскому штату Миссисипи вечером в среду, 6 мая, и оставил после себя масштабные разрушения. Больше всего пострадал трейлерный парк Уош в городе Боуг‑Читто. Сотни домов практически сравнялись с землей, часть оказались перевернуты вверх дном. Об этом написали в издании Fox Weather.