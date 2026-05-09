Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

В Туве площадь лесных пожаров за сутки выросла на 800 га

КРАСНОЯРСК, 9 мая. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Туве за сутки выросла на 800 га и составила 3,8 тыс. га. Всего действуют семь пожаров, сообщили в региональном Министерстве лесного хозяйства.

Сейчас в Ричмонде: +19° 6 м/с 60% 756 мм рт. ст. +20°
Источник: МЧС РФ

Утром 8 мая площадь лесных пожаров в Туве составила 3 тыс. 17 га.

«По состоянию на 09:00 (05:00 мск) 9 мая на территории лесного фонда Республики Тыва в работе находятся 7 лесных пожаров на общей площади 3 833 га, из них локализовано 3 лесных пожара на общей площади 1 848 га», — говорится в сообщении. Самый крупный пожар площадью 1,5 тыс. га действует на территории Чаданского лесничества в 30 км от населенного пункта Кызыл-Тайга.

В тушении пожаров задействованы почти 500 человек. По словам замглавы Республики Хакасия Дмитрия Бученика, на помощь в Туву отправлены 12 человек парашютно-десантной пожарной службы автономного учреждения Хакасии «Леса Хакасии». «Наш долг — оказать поддержку соседям, оказавшимся в сложной ситуации», — сказал Бученик.

В Туве введен режим ЧС в лесах из-за пожаров, действует чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. По данным среднесибирского УГМС, в регионе сохраняется теплая погода, днем 9 мая столбик термометра покажет до плюс 27 градусов. Прогнозируется также сильный ветер с порывами до 20 м/с.