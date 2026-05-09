В Туве площадь лесных пожаров за сутки выросла на 800 га

«По состоянию на 09:00 (05:00 мск) 9 мая на территории лесного фонда Республики Тыва в работе находятся 7 лесных пожаров на общей площади 3 833 га, из них локализовано 3 лесных пожара на общей площади 1 848 га», — говорится в сообщении. Самый крупный пожар площадью 1,5 тыс. га действует на территории Чаданского лесничества в 30 км от населенного пункта Кызыл-Тайга.