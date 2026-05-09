В Туве площадь лесных пожаров за сутки выросла на 800 га

Утром 8 мая площадь лесных пожаров в Туве составила 3 тыс. 17 га.
«По состоянию на 09:00 (05:00 мск) 9 мая на территории лесного фонда Республики Тыва в работе находятся 7 лесных пожаров на общей площади 3 833 га, из них локализовано 3 лесных пожара на общей площади 1 848 га», — говорится в сообщении. Самый крупный пожар площадью 1,5 тыс. га действует на территории Чаданского лесничества в 30 км от населенного пункта Кызыл-Тайга.
В тушении пожаров задействованы почти 500 человек. По словам замглавы Республики Хакасия Дмитрия Бученика, на помощь в Туву отправлены 12 человек парашютно-десантной пожарной службы автономного учреждения Хакасии «Леса Хакасии». «Наш долг — оказать поддержку соседям, оказавшимся в сложной ситуации», — сказал Бученик.
В Туве введен режим ЧС в лесах из-за пожаров, действует чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. По данным среднесибирского УГМС, в регионе сохраняется теплая погода, днем 9 мая столбик термометра покажет до плюс 27 градусов. Прогнозируется также сильный ветер с порывами до 20 м/с.