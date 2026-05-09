ТАСС: в Москве в субботу на 4 градуса теплее, чем 9 мая 1945 года

Как сообщил агентству начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок, «9 мая 1945 года погода в Москве была достаточно прохладной, пасмурной и дождливой». «Температура воздуха днем не превышала 8,3 градуса тепла, а ночью 1,5 градуса. Несмотря на это, в памяти народа 9 мая остается самым светлым и счастливым днем — Днем Победы над фашизмом», — подчеркнул эксперт.
По данным Гидрометцентра России, 9 мая самая высокая температура, зафиксированная в Москве с начала суток, составляла 12,1 градуса. То есть почти на 4 градуса теплее, чем в 1945 году.
По словам Терешонка, имеющиеся архивные данные метеорологических наблюдений в Москве позволяют анализировать погоду и климат с 1880 года. «За этот период установлено, что 9 мая абсолютный максимум температуры воздуха зафиксирован в 1967 году (+30,0), абсолютный минимум — в 1918 году (-5,6). Климатическая норма, рассчитанная за период с 1991 по 2020 гг., на этот день составляет 12,3°С», — пояснил климатолог.
Наиболее теплые дни, когда средняя суточная температура воздуха была около 20 и более градусов, наблюдались в 1911, 1966, 1967 и 2010 годах. Заморозки в ночные часы 9 мая отмечались в 13 случаях за прошедшие 145 лет. Последний заморозок наблюдали в 2024 году.
«Осадки в этот день отмечались в 48% всего периода наблюдений; существенные осадки (более 1 мм за сутки) — в 30%; сильные осадки (5 мм и более) — в 12%. А очень сильные осадки (10 мм и более) 9 мая наблюдались всего лишь четыре раза (в 1894, 1910, 1978 и 2019 годах). Суточный максимум осадков — 12 мм — зарегистрирован в 1978 году», — рассказал эксперт.