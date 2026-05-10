Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Синоптик опровергла новости об аномальной жаре в июне по всей России

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Точный прогноз аномальных явлений дается только на ближайшие трое суток, поэтому говорить о гарантированной июньской жаре невозможно, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Сейчас в Ричмонде: +15° 2 м/с 77% 754 мм рт. ст. +16°
Источник: © РИА Новости

Ранее во многих СМИ начали утверждать, что июнь в Российской Федерации будет аномально жарким, а в некоторых регионах температура может превысить климатическую норму на четыре-пять градусов.

«Только накануне июня будет известна средняя температура первого месяца лета, а информация об аномальных явлениях прогнозируется в ближайшие трое суток от их активности, поэтому утверждать, что определенно в июне будет аномальная жара, нельзя», — сказала собеседница агентства.

Согласно официальному прогнозу Гидрометцентра, по предварительным данным, в июне температура воздуха ожидается выше климатической нормы на один градус в нескольких федеральных округах.

«Выше нормы на один градус средняя месячная температура в июне предполагается в регионах Северо-Западного и Приволжского федеральных округов, в Уральском федеральном округе и на северо-западе Красноярского края», — уточнила Паршина.

Синоптик отметила, что в центральных регионах РФ, включая Москву, июнь, по предварительным сведениям, не будет существенно отклоняться от нормы.

«И на остальной территории страны температура ожидается в пределах климатической нормы, за исключением запада Якутии и континентальных районов Магаданской области, где прогнозируется более холодная погода», — добавила Паршина.

Собеседница агентства заключила, что верить непроверенным источникам не стоит, так как окончательный и точный прогноз на июнь будет опубликован в конце мая на официальном сайте Гидрометцентра.