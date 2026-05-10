Снегопад и шквалистый ветер обрушились на ХМАО

Снегопад, метель и шквалистый ветер накрыли Ханты-Мансийский автономный округ 10 мая. Из-за ухудшения погоды власти временно ограничили движение для всех видов транспорта на ряде автодорог региона, а экстренные службы были переведены в режим повышенной готовности.

По данным Ханты-Мансийского гидрометцентра, в восточной части округа ожидаются порывы ветра до 24 м/с, метель и снежные заносы на дорогах. Температура воздуха ночью составит от −2 до −7 градусов, днем — от −1 до +4, местами по западной части региона потеплеет до +11 градусов.

Также власти сообщили о локальных отключениях электроэнергии в нескольких населенных пунктах. Жителям рекомендовали избегать нахождения рядом с деревьями, линиями электропередачи и другими шаткими конструкциями, а водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим.