Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

На Солнце 10 мая зарегистрировали вспышку M5.8

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Солнечная вспышка M5.8 продолжительностью 37 минут зарегистрирована 10 мая в группе пятен 4436 в рентгеновском диапазоне, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Сейчас в Ричмонде: +27° 2 м/с 30% 757 мм рт. ст. +23°
Источник: NASA

«10 мая в 16:39 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4436 (N21E64) зарегистрирована вспышка M5.8 продолжительностью 37 минут, сопровождавшаяся всплеском радиоизлучения II спектрального типа со скоростью V=650 км/ сек», — уточняется в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.