В ХМАО ветер сорвал кровлю с многоквартирного дома

«Прокуратура города Пыть-Яха организовала проверку по факту срыва кровли многоквартирного дома из-за сильных порывов ветра», — говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье в 6-м микрорайоне города Пыть-Яха. На место выехал прокурор города Роман Титов.
«Прокуратурой будет дана оценка соблюдению жилищного законодательства и лицензионных требований управляющей компанией», — сообщило в надзорное ведомство.
В прокуратуре также отметили, что был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Жильцам дома предоставлено помещение для временного размещения, организовано горячее питание. О пострадавших при инциденте не сообщается.
«По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования. Ликвидация последствий и восстановление прав жильцов находится на контроле надзорного ведомства», — подчеркнули в прокуратуре.