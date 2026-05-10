В ХМАО ветер сорвал кровлю с многоквартирного дома

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая — РИА Новости. Сильным ветром сорвало кровлю с многоквартирного дома в Пыть-Яхе в ХМАО, ведется проверка соблюдения жилищного законодательства, введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, сообщает пресс-служба прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа.

Источник: © РИА Новости

«Прокуратура города Пыть-Яха организовала проверку по факту срыва кровли многоквартирного дома из-за сильных порывов ветра», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье в 6-м микрорайоне города Пыть-Яха. На место выехал прокурор города Роман Титов.

«Прокуратурой будет дана оценка соблюдению жилищного законодательства и лицензионных требований управляющей компанией», — сообщило в надзорное ведомство.

В прокуратуре также отметили, что был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Жильцам дома предоставлено помещение для временного размещения, организовано горячее питание. О пострадавших при инциденте не сообщается.

«По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования. Ликвидация последствий и восстановление прав жильцов находится на контроле надзорного ведомства», — подчеркнули в прокуратуре.