В Якутии объявили срочную эвакуацию жителей двух поселков

«В связи с подъемом воды в реке Лена в поселках Витим и Пеледуй объявлена срочная эвакуация населения из зоны затопления. Подтопление пониженных участков уже зафиксировано», — говорится в сообщении администрации Ленского района в канале на платформе «Макс».
Уточняется, что пункт временного размещения людей организован в Центре культуры «Охнино» в поселке Витим, а для жителей Пеледуя ПВР развернут в средней общеобразовательной школе.
По данным ГУМЧС по республике, уровень воды у поселка Пеледуй составляет 1133 сантиметров при критической отметке в 1200 сантиметров. В ближайшие сутки подъем уровня воды продолжится до отметки 1180−1230 сантиметров. У поселка Витим уровень составил 821 сантиметр (опасная отметка 950 сантиметров). При сохранении затора льда подъем уровня воды продолжится до отметки 950−1000 сантиметров.