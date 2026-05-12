Вторник в России отметится дождями

На Дальнем Востоке во вторник, 12 мая, атмосфера окажется недружелюбной к Камчатке: там ожидается новая волна сильных дождей с примесью мокрого снега. В Петропавловске-Камчатском сегодня воздух не прогреется выше +7 °С.
Циклон накроет также юг материковой части Дальнего Востока: там пройдут слабые дожди. Температура на берегах Амура ожидается около +20 °С. В Чите потеплеет до +25 °С, день пройдет без осадков. В Якутске прогнозируют +11 °С, в Тикси — −1 °С.
Осадки сегодня пройдут на Урале. В Перми — +14 °С, в Екатеринбурге — +16 °С, в Челябинске — +14 °С, в Уфе — +18 °С, в Оренбурге — +24 °С.
Сибирь накроют северные ветры. В Норильске пройдет снег, столбик термометра покажет −1 °С. От Иркутска до Омска установится апрельская температура: будет от +7 до +13 °С. Временами ожидаются дожди.
Европейская территория России начнет согреваться. На северо-западе день пройдет практически без осадков, потеплеет до +22 °С. Исключением станет Калининград: он попадет во власть осадков и прохлады, там столбик термометра упадет до +12 °С.
В средних широтах продолжатся дожди и грозы, но температура начнет повышаться. В Нижнем Новгороде — +22 °С, в Твери — +19 °С, в Самаре — +24 °С, в Брянске — +21 °С, в Пензе — +23 °С.
Юг страны окажется в зоне умеренного тепла, местами пройдут дожди. В Севастополе — +19 °С, в Сочи — +22 °С, в Краснодаре — +23 °С.
В Санкт-Петербурге сегодня ожидаются аномальные +22 °С. В Москве прогнозируют +19 °С, днем пройдут грозы.