Прогноз погоды на неделю: дожди и грозы накроют большинство регионов России

Рабочие дни в России начнутся с нестабильной погоды. Причиной станут атмосферные фронты, которые сформируют мощные облачные массивы — пройдут дожди с грозами. Об этом сообщили в издании «Метеовести».
На Урале локальные осадки возможны в самом начале недели, поэтому будет сравнительно прохладно. Но затем погода наладится, и солнце быстро прогреет остывший воздух от +22 до +27 °С.
На юге Дальнего Востока дожди ожидаются на берегах Амура в начале и конце рабочей недели. Днем там прогнозируют от +17 до +22 °С, в середине периода станет еще на несколько градусов теплее. На побережье Японского моря осадков почти не будет, но там прохладнее: от +13 до +18 °С.
В Среднем Поволжье дожди вероятны только в первые дни недели. Затем регион ждет солнечная и сухая погода. Воздух постепенно прогреется от +23 до +28 °С.
На северо-западе главным дирижером погоды станет атлантический циклон. Без дождей не обойдется, местами ожидаются грозы и порывистый ветер. Температура окажется выше климатической нормы. Даже в Заполярье днем воздух прогреется от +12 до +17 °С, а южнее — от +17 до +22 °С.
В Центральную Россию вернется тепло. Дневная температура поднимется от +18 до +23 °С. Правда, из-за атмосферных фронтов будут расти массивы кучево-дождевых облаков, и время от времени прогремят грозовые дожди.
На юг Сибири прорвется арктический воздух. Локально осадки могут переходить в снег. Однако к концу рабочей недели начнется небольшое потепление: днем будет от +8 до +13 °С. В Прииртышье показания термометров вернутся в рамки климата.
На юге страны воздух останется хорошо прогретым: днем столбики термометров покажут от +22 до +27 °С. В Крыму и республиках Кавказа будет чуть прохладнее: от +19 до +24 °С.
В Санкт-Петербурге время от времени будут проходить грозовые дожди. Днем столбик термометра поднимется от +19 до +22 °С, в четверг, 14 мая, станет немного прохладнее.
В Москве не обойдется без ливней, местами возможны грозы и порывистые усиления ветра. Преобладающая дневная температура составит от +20 до +23 °С, сегодня ожидается до +19 °С.