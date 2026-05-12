В Гидрометцентре рассказали, какие регионы России май удивит аномальной погодой

По распределению влаги тоже будут заметны региональные различия. Сильные дожди пройдут на востоке Ханты‑Мансийского автономного округа, юге Тюменской области, в Омской, Томской и Новосибирской областях. Подобные метеоусловия сложатся в восточной части Таймыра, в Эвенкии, на северо‑западе Якутии, в Бурятии и Забайкальском крае. В противовес этому восточная часть Якутии столкнется с дефицитом влаги: там количество осадков окажется ниже привычных показателей.