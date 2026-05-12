В Гидрометцентре рассказали, какие регионы России май удивит аномальной погодой

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, во многих регионах страны показатели останутся близки к многолетней норме. В отдельных субъектах ожидаются заметные отклонения как по температуре, так и по количеству осадков.
В европейской части России температурный режим в основном будет соответствовать привычным значениям для этого времени года. Однако северные и северо‑западные районы получат небольшую порцию тепла: там столбик термометра окажется примерно на один градус выше средних многолетних показателей. Речь идет о Мурманской и Архангельской областях, Республике Коми и Ненецком автономном округе.
Что касается дождей, то их объем в большинстве мест не выйдет за рамки привычных значений. Исключением станут южные регионы: в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Карачаево‑Черкесии синоптики прогнозируют более дождливую погоду, чем обычно.
Азиатская часть страны демонстрирует похожую тенденцию: на значительной территории температура останется в пределах нормы. Но и там будут зоны с прогнозируемым потеплением на один градус — среди них север Уральского федерального округа, Таймыр, Туруханский район, юг Омской области, Новосибирская область, Алтайский край и Республика Алтай.
По распределению влаги тоже будут заметны региональные различия. Сильные дожди пройдут на востоке Ханты‑Мансийского автономного округа, юге Тюменской области, в Омской, Томской и Новосибирской областях. Подобные метеоусловия сложатся в восточной части Таймыра, в Эвенкии, на северо‑западе Якутии, в Бурятии и Забайкальском крае. В противовес этому восточная часть Якутии столкнется с дефицитом влаги: там количество осадков окажется ниже привычных показателей.
Ранее синоптик опровергла новости об аномальной жаре в июне по всей России. По словам ведущего специалиста Гидрометцентра Людмилы Паршиной, точный прогноз аномальных явлений дается только на ближайшие трое суток, поэтому говорить о гарантированной июньской жаре невозможно.