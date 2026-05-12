В Гидрометцентре рассказали, какие регионы России май удивит аномальной погодой

Синоптики составили прогноз погодных условий на май для всей территории страны. Картина получилась неоднородной.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Согласно прогнозу Гидрометцентра России, во многих регионах страны показатели останутся близки к многолетней норме. В отдельных субъектах ожидаются заметные отклонения как по температуре, так и по количеству осадков.

В европейской части России температурный режим в основном будет соответствовать привычным значениям для этого времени года. Однако северные и северо‑западные районы получат небольшую порцию тепла: там столбик термометра окажется примерно на один градус выше средних многолетних показателей. Речь идет о Мурманской и Архангельской областях, Республике Коми и Ненецком автономном округе.

Что касается дождей, то их объем в большинстве мест не выйдет за рамки привычных значений. Исключением станут южные регионы: в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Карачаево‑Черкесии синоптики прогнозируют более дождливую погоду, чем обычно.

Азиатская часть страны демонстрирует похожую тенденцию: на значительной территории температура останется в пределах нормы. Но и там будут зоны с прогнозируемым потеплением на один градус — среди них север Уральского федерального округа, Таймыр, Туруханский район, юг Омской области, Новосибирская область, Алтайский край и Республика Алтай.

По распределению влаги тоже будут заметны региональные различия. Сильные дожди пройдут на востоке Ханты‑Мансийского автономного округа, юге Тюменской области, в Омской, Томской и Новосибирской областях. Подобные метеоусловия сложатся в восточной части Таймыра, в Эвенкии, на северо‑западе Якутии, в Бурятии и Забайкальском крае. В противовес этому восточная часть Якутии столкнется с дефицитом влаги: там количество осадков окажется ниже привычных показателей.

Ранее синоптик опровергла новости об аномальной жаре в июне по всей России. По словам ведущего специалиста Гидрометцентра Людмилы Паршиной, точный прогноз аномальных явлений дается только на ближайшие трое суток, поэтому говорить о гарантированной июньской жаре невозможно.