Лесные пожары в Хабаровском крае охватили почти 4 тыс. га: видео

В Хабаровском крае ввели полный запрет на выход в лес. Причина — резкое ухудшение пожарной обстановки. Почти все возгорания, как выяснилось, спровоцировали люди.

По информации Правительства Хабаровского края, на утро 12 мая 2026 года в регионе действует 17 лесных пожаров. Огонь охватил почти 4000 гектаров. Ситуацию усугубляет дым, который принес в регион ветер из соседней Еврейской автономной области.

Из-за густого смога на дорогах края резко упала видимость. Водителям настоятельно порекомендовали снизить скорость до минимума и включить дневные ходовые огни, противотуманные фары и аварийную сигнализацию.

Жаркая погода, сильный ветер и человеческий фактор сделали майские праздники испытанием для спасателей. По словам местных властей, перехода на жилые дома специалисты не допустили.

Заместитель председателя Правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева сообщила, что за праздничные дни удалось ликвидировать 379 ландшафтных пожаров. Самым тяжелым днем стала суббота, 9 мая. На острове Кабельный в Хабаровске пожарные сражались с огнем почти девять часов. В ход шли вертолеты, дополнительные силы и техника МЧС. Причина все та же — человеческая небрежность.

На трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре возгорания вдоль дороги потушили за четыре часа. Серьезная ситуация сложилась у села Улика-Национальное в Хабаровском районе. Там для борьбы со стихией задействовали вертолет МЧС.

Виновников пожаров, по словам зампреда, находят быстро. В основном это люди. В одном случае огонь разошелся по вине 92-летней женщины, которая подожгла траву на участке. В других — рыбаки и подростки. На всех нарушителей составили протоколы.

МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
