Опрос показал, как россияне относятся к даче

Исследование проводилось среди читателей проекта Погода Mail. В опросе приняли участие свыше 5 тысяч человек из более чем 50 регионов России.
Дача является важной частью жизни большинства россиян: 82% опрошенных имеют дачу или загородный участок. Еще 11% не владеют такой недвижимостью, но хотели бы ее приобрести, а 7% признаются, что не хотят иметь дачу вовсе.
Частота посещения дачи
В сезон 52% респондентов проводят на даче каждые выходные, 20% бывают там ежедневно, 19% — несколько раз в неделю, 8% — раз в несколько месяцев. Только 1% не ездят на дачу вообще.
Занятость на даче
По словам эксперта товарной категории «Дом и сад» бренда Modi Татьяны Михайловой, дачный участок уже давно перестал быть исключительно «огородной историей». Часть людей по-прежнему выращивает овощи, фрукты и ягоды, уделяя время своему любимому занятию. Но с каждым годом становится заметнее, что дача в первую очередь является пространством, где семья проводит выходные и праздники вместе.
«Летом загородный участок становится для многих точкой семейного притяжения. Люди заранее продумывают досуг и приобретают товары, которые помогают сделать совместное время более насыщенным и разнообразным. Это уже не только про задачи по хозяйству, а про время, проведенное вместе», — сообщила специалист.
Для 33% россиян дача прежде всего — уход за огородом. Работают по дому, строят или что-то ремонтируют 24%, воспринимают загородный участок как пространство для отдыха и тишины 21%, проводят время с семьей и / или друзьями 20%.
Свой вариант написали 2%, где большинство отметили, что используют дачу как постоянное место жительства. Также респонденты сообщили, что на загородном участке занимаются спортом, жарят шашлыки и коптят рыбу, а в свободное время гуляют по лесу. У некоторых из опрошенных на даче стоит баня, где они отдыхают с друзьями.
Работа в огороде
Отношение к огороду у россиян оказалось неоднозначным. 34% любят что-то выращивать и активно этим занимаются, 30% делают это время от времени, а 21% признались, что не очень любят огород, но все же приходится там работать. Еще 15% заявили, что не занимаются огородом и даже не хотят начинать.
33% респондентов выращивают в огороде овощи, 8% — фрукты и ягоды, 7% — цветы / декоративные растения. Большинство же (52%) выращивает на огороде всего понемногу.
Как правило, россияне выращивают урожай для себя и семьи (74%). Используют урожай только для себя — 20%, делятся с друзьями — 5%, и частично продают — 1%.
Работой в огороде 51% респондентов занимаются вместе с партнером/супругом (-ой), 26% трудятся всей семьей, 19% — в одиночестве, 17% — с родителями, 16% — с детьми, 3% — с друзьями.
Сумма долей различных ответов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.
Экономическая выгода
Большинство россиян воспринимают дачу скорее как источник расходов, а не способ экономии. 38% опрошенных констатируют, что затраты на дачу оказываются выше получаемой пользы. Лишь 8% считают ее действительно выгодной и отмечают, что она помогает экономить на еде. Еще 18% ощущают небольшую экономию, 12% — выходят «в ноль». Затруднились оценить экономическую выгоду от дачи 24%.
Что раздражает в даче
Главным раздражающим фактором, связанным с дачей, россияне назвали дорогу и пробки — об этом сообщили 22% респондентов. Еще 15% устают от постоянной работы, в том числе и в огороде, 9% раздражают большие финансовые вложения, по 4% — отсутствие комфорта и большое количество времени, которое приходится тратить на дачу. Конфликты в семье из-за дачи отметили 2% опрошенных. Среди собственных вариантов ответа (2%) чаще всего упоминались шумные соседи. Отсутствие раздражителей отметили 38%, а затруднились с ответом 3%.
Идеальная дача
В представлении большинства россиян (69%) идеальная дача — это отдых с умеренными делами. 16% мечтают о полном отдыхе без обязательств, для 7% дача — это редкие поездки ради смены обстановки, а 5% предпочитают большой огород и постоянные задачи. Еще 2% затруднились ответить.
Татьяна Михайлова отметила: «Весной и летом растет спрос не только на утварь для сада, но и на товары для совместного отдыха: принадлежности для пикников, атрибуты для дома, которые создают уют. Отдельная категория — настольные игры, которые все чаще покупают для дачи, чтобы занять вечера или дождливые дни».
Как и в прежние времена, владельцы загородных участков выращивают овощи, фрукты и ягоды. Но теперь они находят время и для отдыха.