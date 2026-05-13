В какие регионы России сегодня вернется 20-градусное тепло

Жителей Урала в среду, 13 мая, ждет потепление. В Перми прогнозируют +16 °С, в Тюмени — +18 °С, в Екатеринбурге и Челябинске — +15 °С, в Кургане — +19 °С, в Уфе — +25 °С, в Оренбурге — +24 °С. Завтра дожди закончатся.
Европейская территория России окажется в зоне теплого воздуха, однако дождей там все еще будет много. В Архангельске — +18 °С, в Великом Новгороде — +24 °С, в Ярославле — +22 °С, в Калининграде — +13 °С, в Смоленске — +19 °С, в Туле — +23 °С. В средних широтах пройдут грозы, в большинстве регионов прогнозируют выше +20 °С.
На юге страны, по местным меркам, тепла будет мало. В Севастополе воздух прогреется до +19 °С, в Сочи — до +21 °С, в Краснодаре — до +24 °С. Почти везде пройдут дожди с грозами.
На Дальнем Востоке от циклона на Охотском море осадки получат Камчатка и Приморье. Температура воздуха там не поднимется выше +16 °С. На Амуре сегодня установится тепло до +20 °С, завтра туда придет жара. В Благовещенске — +24 °С, в Хабаровске — +20 °С. Однако комфортная погода продержится недолго: туда прорвется холод из Сибири.
От Красноярска до Новосибирска пройдут дожди, которые будут сопровождаться снегом. Ночью в регионы вернется минусовая температура. В Салехарде — +5 °С, в Омске — +15, в Туре — +5 °С.