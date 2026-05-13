Гидрометцентр: в Россию придет тепло, но не обойдется без гроз и шквалистого ветра

Второй циклонический вихрь углубится и сместится к берегам Охотского моря. В середине рабочей недели осадки прогнозируются в Бурятии, Забайкалье, Приамурье и на юге Якутии. Далее они переместятся в Якутию, а также в Магаданскую область, Хабаровский край и на Сахалин. Ветер разгонится до 15−20 метров в секунду. На Охотском побережье порывы могут достигать 25−30 метров в секунду. В Якутии и Магадане локально также прогнозируются гололедные явления.