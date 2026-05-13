Гидрометцентр: в Россию придет тепло, но не обойдется без гроз и шквалистого ветра

Европейскую часть России с 13 по 15 мая накроет теплый воздух, который прорвется со стороны Азии. В результате в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, а также на значительной территории Приволжья и Урала ожидается теплая метеоситуация. Местами будет аномально жарко: столбики термометров поднимутся на три-восемь градусов выше средних температурных показателей. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
Однако тепло придет не одно. Из-за воздействия воздушных фронтов в Европейской России ожидаются кратковременные осадки. Кроме того, не исключены весенние грозы с порывами ветра от 13 до 18 метров в секунду. На юге европейской части ситуация будет серьезнее: там местами пройдут сильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20−25 метров в секунду. В ночные и утренние часы сформируется туман — видимость на дорогах ухудшится.
В северных и восточных районах Сибирского федерального округа местами пройдут дожди, которые могут сопровождаться мокрым снегом. Перед грядущими выходными ситуация изменится: к Уралу и Сибири прорвется атлантический циклон, который принесет осадки и ветер с порывами до 15−20 метров в секунду. На Таймыре локально ожидается гололедица.
Совсем другая картина сложится за Уралом. На большей территории Сибири сохранится прохлада, температурный режим установится на три-восемь градусов ниже майской нормы. В Зауралье и на юге Западной Сибири сильных осадков не будет из-за усиления арктического антициклонического вихря, однако ночью местами возможны заморозки до −5 °С.
На востоке страны окажутся активны сразу два циклона. Первый — сибирский — через северо-запад Якутии будет двигаться к Арктическому побережью. Под его воздействием на западе и в центре Якутии пройдут осадки, местами ветер усилится до 13−18 метров в секунду, а на севере в отдельных районах возможен гололед.
Второй циклонический вихрь углубится и сместится к берегам Охотского моря. В середине рабочей недели осадки прогнозируются в Бурятии, Забайкалье, Приамурье и на юге Якутии. Далее они переместятся в Якутию, а также в Магаданскую область, Хабаровский край и на Сахалин. Ветер разгонится до 15−20 метров в секунду. На Охотском побережье порывы могут достигать 25−30 метров в секунду. В Якутии и Магадане локально также прогнозируются гололедные явления.