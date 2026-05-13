После похолодания Россию накроют тепло, ливни и грозы

Короткая рабочая неделя в центре страны началась с заметного потепления. Однако у этого явления есть обратная сторона: чем теплее воздух, тем больше влаги он способен удержать. Результат не заставил себя ждать — после недолгого, но мощного грозового дождя несколько районов Рязани оказались под водой. В Нижнем Новгороде стихия также проявила себя: там прошли ливни с градом и шквалистым ветром. Об этом сообщили в издании «Метеовести».
Причина ненастья на Русской равнине — поля фронтальной облачности, растянувшиеся вдоль края уральского антициклона. Ожидается, что и сегодня, 13 мая, в регионах прогремят грозы, пройдут ливни. Самые интенсивные осадки синоптики прогнозируют в предгорьях Среднего Урала и на Кавказе. Сам же очаг высокого давления под воздействием атмосферных фронтов начнет смещаться на восток и вскоре достигнет Прииртышья. Лишь на берегах Оби и Енисея сохранится вероятность небольших дождей, которые могут переходить в снег.
Северные ветры продолжат нести в Сибирь арктический холод. Из-за этого столбики термометров в крупных городах округа снова не поднимутся от +5 до +10 °С. Для сравнения, на европейской территории страны, даже в Заполярье, будет заметно теплее: после полудня там ожидается от +10 до +15 °С. В средней полосе и на северо-западе температура уже будет соответствовать июньским нормам: разогреет от +20 до +25 °С. На юге воздух местами прогреется до +27 °С.
В ближайшие дни погодная ситуация над Европейской Россией кардинально не изменится. Волны фронтальных разделов продолжат приносить в регионы вместе с массивами кучево-дождевых облаков хорошо прогретые воздушные массы. А вот над Южной Сибирью благодаря антициклону выглянет солнце и похолодание начнет отступать. Правда, этот период будет недолгим: на севере уже готовится к выходу в низовья Оби и Енисея очередной ненастный циклон.
В Новосибирске сегодня и завтра все еще возможны кратковременные осадки в виде снега с дождем. Столбики термометров не смогут преодолеть отметку в +8 °С, что почти на 10 градусов ниже климатической нормы. В пятницу, 15 мая, и в субботу, 16 мая, отрицательная аномалия уменьшится — днем воздух прогреется от +12 до +15 °С. Однако уже в воскресенье, 17 мая, в город ворвется новая порция арктического воздуха.
Примерно в это же время ожидается пик потепления в Центральной России. В Москве до конца рабочей недели сохранится температурный фон от +20 до +23 °С. А в субботу и воскресенье, когда облаков станет меньше, температура повысится от +23 до +25 °С. Единственный минус такой погоды — повышенная вероятность ливней и гроз.