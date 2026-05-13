После похолодания Россию накроют тепло, ливни и грозы

Короткая рабочая неделя в центре страны началась с заметного потепления. Однако у этого явления есть обратная сторона: чем теплее воздух, тем больше влаги он способен удержать. Результат не заставил себя ждать — после недолгого, но мощного грозового дождя несколько районов Рязани оказались под водой. В Нижнем Новгороде стихия также проявила себя: там прошли ливни с градом и шквалистым ветром. Об этом сообщили в издании «Метеовести».