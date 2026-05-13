Ученые РАН: в пятницу на Землю обрушится магнитная буря

В ближайшие дни землян ожидают несколько космических событий, связанных с активностью Солнца. Ученые предупредили о начале воздействия крупной корональной дыры с 15 мая. Ожидаются магнитные бури уровня G1-G2.

Эксперты дали 100% прогноз, сообщив о начале воздействия на Землю крупной корональной дыры на Солнце в пятницу, 15 мая. Данная структура является одной из наиболее крупных среди присутствующих на светиле. Об этом сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН).

Корональная дыра способна вызвать магнитные бури уровня G1-G2 (средней интенсивности). По словам специалистов, избежать воздействия корональной дыры невозможно. На данный момент прогноз зависит только от того, насколько сильным окажется удар по магнитосфере. Сохраняется небольшой шанс (15%), что она останется в относительно спокойном состоянии либо испытает лишь умеренные возмущения.

Еще одно возможное космическое событие связано с плазменным облаком, которое было выброшено в космос 10 мая. По расчётам, оно должно было достичь орбиты Земли 13 мая. Однако точно спрогнозировать, заденет ли облако планету, крайне сложно из-за погрешности современных моделей. Из-за этого выброс может либо пройти мимо, либо, напротив, ударить по Земле более плотными частями. Вероятность ощутимого воздействия в этом случае оценивается в 50%.