Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 4 км

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 4 тыс. м над уровнем моря, сообщило краевое управление МЧС. Там уточнили, что высота самого вулкана составляет 2,8 тыс. м.

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 82% 754 мм рт. ст. +20°
Источник: РИА "Новости"

По данным регионального управления МЧС, в поселках Лазо, Таежный, Атласово и Долиновка Мильковского округа Камчатки не исключается выпадение пепла. При изменении направления ветра пеплопады возможны и в населенных пунктах Усть-Камчатского, Быстринского и Тигильского округов полуострова.

По данным вулканологов, активность вулкана возросла, по его склонам сходят горячие лавины, а за последние сутки существенно повысилась температура термальной аномалии. Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) присвоила Безымянному «оранжевый» код авиационной опасности, так как извержение вулкана может представлять угрозу для международного авиасообщения.

Безымянный относится к Ключевской группе вулканов Камчатки и расположен в восточной части полуострова в 338 км от Петропавловска-Камчатского. Ближайший к нему населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского округа — расположен в 40 км от вулкана.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше