Россия сегодня окажется между жарой и холодом

Европейскую территорию России в четверг, 14 мая, атмосферный фронт разделит на два лагеря. На западе прогнозируют майскую прохладу. В Мурманске ожидается около +10 °С, в Смоленске и Брянске — от +15 до +16 °С, пройдут дожди. При этом от Архангельска до Ярославля установится летняя погода. В этой части Европейской России будет от +21 до +23 °С. Потепление в ближайшие дни продолжится.
Средняя Волга начнет настраиваться на жаркие выходные. В четверг в Казани воздух прогреется до +25 °С, через несколько дней столбик термометра дойдет до +30 °С.
На Камчатку весна пока не торопится: там температура сохранится около +5 °С. Южные районы Хабаровского края и Приморье накроет 27-градусное тепло. Во Владивостоке морской бриз сегодня сдержит прогрев: там воздух прогреется не выше +14 °С. В утренние часы возможны туманы. В Благовещенске термометр днем покажет +26 °С, но к вечеру туда придет арктический воздух из Сибири.
В Сибирском федеральном округе холоднее всего сегодня будет в Красноярском крае, а также на западе, в юго-восточных районах. Ближе к Уралу облаков ожидается меньше. В Омской и Новосибирских областях воздух прогреется до +17 °С.
На Урале потеплеет. В Перми температурный фон составит около +25 °С.
На юге страны тепла окажется мало. В Сочи температура составит +23 °С, но уже завтра она начнет падать. В Севастополе термометр покажет только +16 °С.
В Санкт-Петербурге ожидается днем +15 °С. В Москве потеплеет до +22 °С, пройдут небольшие дожди. На Земле сохранится спокойная геомагнитная обстановка.