Вскоре на Россию обрушатся ливни и аномальная жара

Мощный циклон накрыл практически всю европейскую часть страны. В ближайшие дни влияние сохранится. Лишь Заволжье и Предуралье останутся в стороне от фронтальной облачности. Об этом сообщили в издании «Метеовести».
Самые сильные ливни прогнозируют на крайнем западе Русской равнины, склонах Кавказа и в Приазовье. По подсчетам синоптиков, за финальные дни недели там выпадет около половины месячной нормы осадков.
Больше всего дождевой воды достанется Владикавказу. К исходу воскресенья, 17 мая, там может выпасть до 72 миллиметров. Для сравнения: в Москве такого объема осадков хватило бы на весь май. Причем две трети этой нормы обрушатся на столицу Северной Осетии уже в субботу, 16 мая. Подобная ситуация способна привести к подтоплениям и паводкам на реках, а в окрестных горах возможны сели и оползни.
Впрочем, есть и позитивные моменты. Несмотря на проливные дожди, температура в Европейской России продолжит расти. Даже на севере, в Поморье, столбики термометров сегодня подберутся к отметке +20 °С. В средней полосе ожидается от +20 °С до +25 °С, на юге — от +23 °С до +28 °С. Прохладнее окажется только на крайнем западе Русской равнины и в Причерноморье.
Это станет началом аномальной жары. В четверг, 14 мая, выше +25 °С воздух прогреется преимущественно на Нижней Волге. Уже в начале следующей недели граница этой зоны сместится на 1000 километров севернее и доберется до южных районов Архангельской области и Республики Коми.
Центральная Россия окажется в условиях влажных субтропиков. Это значит, что практически каждый день будут идти ливни и греметь грозы. Температурный режим в Москве превысит норму. Днем ожидается от +21 °С до +23 °С. С воскресенья воздух станет прогреваться еще сильнее — от +25 °С до +27 °С. Погода перестанет напоминать сочинскую и приобретет уже средиземноморские черты.