Вскоре на Россию обрушатся ливни и аномальная жара

Больше всего дождевой воды достанется Владикавказу. К исходу воскресенья, 17 мая, там может выпасть до 72 миллиметров. Для сравнения: в Москве такого объема осадков хватило бы на весь май. Причем две трети этой нормы обрушатся на столицу Северной Осетии уже в субботу, 16 мая. Подобная ситуация способна привести к подтоплениям и паводкам на реках, а в окрестных горах возможны сели и оползни.