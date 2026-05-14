Гидрометцентр: грозы, град и 27-градусное тепло обрушатся на Центральную Россию

В четверг, 14 мая, метеоситуация в Центральном федеральном округе сложится под влиянием холодного атмосферного фронта, который протянулся около западных границ европейской части страны. Сегодня локально прогнозируют дожди, вероятны грозы и сильный ветер, скорость которого может достигать 13−18 метров в секунду. Об этом сообщили представители Гидрометцентра России.
В утренние и ночные часы вероятен туман, в южных районах не исключается град. Температурный фон в темное время суток составит от +7 °C до +14 °C, в светлое — от +18 °C до +25 °C. В западной части округа окажется прохладнее, от +13 °C до +18 °C.
Неустойчивый характер погоды удержится и в последующие дни. 15 и 16 мая на округ продолжат влиять атмосферные фронты и циклоны. По-прежнему вероятны дожди, местами — грозы и порывы ветра до 13−18 метров в секунду.
При этом температура постепенно пойдет вверх. Если 15 мая днем ожидается от +17 °C до +24 °C, то уже на следующий день, 16 мая, столбики термометров поднимутся до значений, характерных для второй декады июня. Среднесуточная температура превысит климатическую норму на четыре градуса: днем воздух прогреется от +20 °C до +27 °C.
Напомним, что в начале недели погоду в регионе определял многоцентровой циклон над Восточной Европой. Тогда во многих областях прошли дожди, которые местами сопровождались грозами и сильным ветром. Наиболее обильные осадки выпали в Липецкой области: за 12 часов там накопилось до 17 миллиметров влаги.
