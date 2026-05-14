Стало известно, когда по Земле ударят магнитные бури в мае 2026

Магнитные бури могут начаться уже завтра, 15 мая. Предположительно сила воздействия дойдет до класса G1 или G2. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Вероятность подобного исхода для пятницы составляет 90%. И только с шансом 10% индекс геомагнитной активности удержится в желтой зоне.
Для субботы, 16 мая, прогноз более благоприятный. Вероятность наступления магнитных бурь средней силы достигает 75%. Шанс слабых событий составляет 15%.
Индекс Кр в ближайшие два дня вырастет до пяти-шести баллов. Показатель Ар увеличится с пяти до 20−25 единиц. Скорость солнечного ветра разгонится почти до 650 километров в секунду.
Напомним, что, помимо геомагнитных возмущений, ученые ожидают сильную вспышку на звезде, которую может вызвать активная область 4436 у центра светила. До этого объект уже стал причиной крупных выбросов плазмы 7 и 10 мая. Первое событие не отразилось на земном шаре, второе — задело по касательной.
Вестников вспышки ученые пока не зарегистрировали. Вероятность выброса составляет около 30%.