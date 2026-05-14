Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Стало известно, когда по Земле ударят магнитные бури в мае 2026

Причиной геомагнитных возмущений станет корональная дыра, которая сейчас считается одной из самых больших на Солнце.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +14° 3 м/с 100% 752 мм рт. ст. +15°
Магнитные бури в мае 2026: прогноз на 14–16 мая
Источник: Freepik

Магнитные бури могут начаться уже завтра, 15 мая. Предположительно сила воздействия дойдет до класса G1 или G2. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Вероятность подобного исхода для пятницы составляет 90%. И только с шансом 10% индекс геомагнитной активности удержится в желтой зоне.

Для субботы, 16 мая, прогноз более благоприятный. Вероятность наступления магнитных бурь средней силы достигает 75%. Шанс слабых событий составляет 15%.

Индекс Кр в ближайшие два дня вырастет до пяти-шести баллов. Показатель Ар увеличится с пяти до 20−25 единиц. Скорость солнечного ветра разгонится почти до 650 километров в секунду.

Сегодня, 14 мая, магнитосфера Земли находится в спокойном положении. Показатели остаются в зеленой области.

Напомним, что, помимо геомагнитных возмущений, ученые ожидают сильную вспышку на звезде, которую может вызвать активная область 4436 у центра светила. До этого объект уже стал причиной крупных выбросов плазмы 7 и 10 мая. Первое событие не отразилось на земном шаре, второе — задело по касательной.

Вестников вспышки ученые пока не зарегистрировали. Вероятность выброса составляет около 30%.