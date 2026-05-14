Шторм в Индии оставил после себя десятки погибших: видео

Штормовая погода затронула семь районов штата Уттар-Прадеш. Спасательные бригады уже расчищают завалы и восстанавливают связь в пострадавших населенных пунктах.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Мощный шторм с проливными дождями, пылью и сильным ветром обрушился на несколько районов индийского штата Уттар‑Прадеш вечером в среду, 13 мая. Стихия привела к трагическим последствиям: по информации издания India Today, число погибших выросло с 27 до 89 человек за одну ночь.

В Сети выложили видео шторма, который обрушился на страну. Больше всего пострадала территория Прайяграджа: там зафиксировали 21 смертельный случай. На втором месте по числу жертв — район Сант‑Равидас‑Нагар, где погибли 14 человек. В Фатехпуре шторм унес жизни 11 жителей, а в Мирзапуре — 10.

Всего удар стихии пришелся на семь районов штата, и во всех зафиксировали человеческие жертвы. Сильный ветер вырвал с корнем деревья, повредил жилые дома и инфраструктурные объекты.

Из‑за последствий непогоды серьезно нарушилось транспортное сообщение. Кроме того, шторм затронул линии электропередачи и коммуникационные сети — во многих местах жители остались без света и связи.

Местные власти сообщили, что спасательные бригады и коммунальные службы приступили к ликвидации последствий стихийного бедствия. В пострадавших районах специалисты начали расчищать завалы, восстанавливать энергоснабжение и связь. Медики оказали необходимую помощь населению.

Ситуация остается на контроле профильных служб. Эксперты продолжают оценивать масштабы ущерба.