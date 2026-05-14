Необычное атмосферное явление попало на фото в двух странах

Вчера, 13 мая, необычное атмосферное явление — шкваловый ворот — зафиксировали сразу в двух странах. Очевидцы успели запечатлеть событие в Нидерландах и США. На кадрах в Сети видно, как в небе возникло облако причудливой формы, которое напоминает гигантский вал или трубу.
Шкваловый ворот — это разновидность кучево‑дождевых облаков, которые формируются вдоль линии холодного фронта. Внешне напоминает длинный горизонтальный цилиндр, который протянулся на десятки километров вдоль горизонта. Иногда кажется, будто огромная волна зависла в небе.
Образование шквалового ворота связывают с особенностями движения воздушных масс. Когда холодный фронт вытесняет теплый воздух, последний начинает подниматься вверх, а первый поток подтекает под него. В результате между слоями возникает сдвиг ветра — разница в скорости и направлении воздушных потоков на разной высоте. В этой зоне могут зарождаться вращательные движения, которые и формируют характерную структуру облака. Теплый воздух закручивается над холодным и создает эффект вала.
На появление шквалового ворота влияют несколько факторов: разница температур между воздушными массами, скорость их перемещения, влажность и наличие вертикального сдвига ветра. Чаще всего явление наблюдается перед наступлением грозы или во время прохождения мощного атмосферного фронта.
Еще одна особенность: такие облака обычно движутся очень быстро и видны лишь несколько минут.