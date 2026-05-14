Необычное атмосферное явление попало на фото в двух странах

Явление называют шкваловым воротом, или грозовым воротником. Формируется рядом с холодным фронтом.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Вчера, 13 мая, необычное атмосферное явление — шкваловый ворот — зафиксировали сразу в двух странах. Очевидцы успели запечатлеть событие в Нидерландах и США. На кадрах в Сети видно, как в небе возникло облако причудливой формы, которое напоминает гигантский вал или трубу.

Шкваловый ворот — это разновидность кучево‑дождевых облаков, которые формируются вдоль линии холодного фронта. Внешне напоминает длинный горизонтальный цилиндр, который протянулся на десятки километров вдоль горизонта. Иногда кажется, будто огромная волна зависла в небе.

Образование шквалового ворота связывают с особенностями движения воздушных масс. Когда холодный фронт вытесняет теплый воздух, последний начинает подниматься вверх, а первый поток подтекает под него. В результате между слоями возникает сдвиг ветра — разница в скорости и направлении воздушных потоков на разной высоте. В этой зоне могут зарождаться вращательные движения, которые и формируют характерную структуру облака. Теплый воздух закручивается над холодным и создает эффект вала.

На появление шквалового ворота влияют несколько факторов: разница температур между воздушными массами, скорость их перемещения, влажность и наличие вертикального сдвига ветра. Чаще всего явление наблюдается перед наступлением грозы или во время прохождения мощного атмосферного фронта.

Интересно, что шкваловый ворот почти никогда не сопровождается торнадо, несмотря на грозный вид. Зато нередко предвещает резкое ухудшение погоды: порывистый ветер, ливни и грозы.

Еще одна особенность: такие облака обычно движутся очень быстро и видны лишь несколько минут. Ранее рассказали, где видели облака-волны и суперъячейку.

