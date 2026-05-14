Необычное атмосферное явление попало на фото в двух странах

Образование шквалового ворота связывают с особенностями движения воздушных масс. Когда холодный фронт вытесняет теплый воздух, последний начинает подниматься вверх, а первый поток подтекает под него. В результате между слоями возникает сдвиг ветра — разница в скорости и направлении воздушных потоков на разной высоте. В этой зоне могут зарождаться вращательные движения, которые и формируют характерную структуру облака. Теплый воздух закручивается над холодным и создает эффект вала.