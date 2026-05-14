Мощные грозы с градом и торнадо накроют США на неделе

Миллионы американцев оказались под угрозой из-за надвигающихся штормов. В стране обещают торнадо, крупный град и наводнения.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +16° 10 м/с 77% 753 мм рт. ст. +15°
Штормы в центральной части США: угроза торнадо, града и наводнений с 14 по 19 мая 2026
Центральная часть США готовится к серии сильных штормов, которые могут продлиться несколько дней, с четверга, 14 мая, до вторника, 19 мая. Миллионы жителей региона оказались под угрозой разрушительных погодных явлений: крупного града, порывистого ветра и торнадо. Об этом предупредили в издании Fox Weather.

Синоптики объяснили, что причина надвигающейся стихии кроется в изменении погодных условий после продолжительной жары. Область высокого давления, которая удерживалась в центре страны, начинает ослабевать. Это открывает путь штормовым системам, которые перемещаются с территории Скалистых гор на Центральные равнины. К тому же из‑за жары и притока влаги, который пришел из Мексиканского залива, атмосфера становится крайне нестабильной. Это дополнительно провоцирует развитие мощных гроз.

Наибольшая опасность ожидается к вечеру субботы, 16 мая. Суперъячейки гроз могут объединиться, и тогда размер града достигнет семи с половиной сантиметров, порывы ветра станут разрушительными, а вероятность появления торнадо возрастет. В северных районах Миссури и Айовы к этому времени появится риск внезапных наводнений из‑за сильных дождей.

Уровень погодной угрозы оценивается по пятибалльной шкале. До субботы составит два балла из пяти, а с воскресенья, 17 мая, в отдельных районах повысится до трех.

В группу риска попадут жители Канзаса, Техаса, Небраски, Айовы, Миссури и Миннесоты.

Местные службы уже предупредили население об ухудшении погоды. Специалисты призвали заранее подготовиться к возможным перебоям в электроснабжении и ограничить поездки в периоды пиковой активности стихии.

Ранее рассказали, какие штаты США пострадали из-за засухи.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
