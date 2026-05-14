Новые соседи: какие существа пришли в Центральную Россию из‑за изменения климата

Из-за потепления в Центральной России появились богомолы, пауки-осы и шакалы — виды, типичные для южных широт. Ученый объясняет, как изменение климата влияет на животных.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Глобальное потепление в Центральной России: богомолы, шакалы и пауки-осы расширяют ареал
Источник: Rohit Sharma / CC BY-SA 4.0 | ru.wikimedia.org

Глобальное потепление постепенно меняет фауну Центральной России: все чаще в регионе фиксируют виды, прежде типичные для более южных широт. Об этом рассказал доктор биологических наук Андрей Зиновьев в интервью ТАСС.

Одним из таких переселенцев стал богомол обыкновенный. Еще недавно считался редкой находкой для средних широт, а сегодня его все чаще находят в Москве, Твери, Туле, Иванове.

Не менее показательно стало распространение паука-осы, который за последние 10 лет продвинулся далеко на север — туда, где раньше зимние месяцы не давали ему выживать. Расширяет ареал и золотистый шакал: его все чаще встречают в Воронеже, Саратове, Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске и даже Владимире.

Ученый объяснил, что дело не только в потеплении. Так, насекомым и животным еще помогают развитая дорожная сеть, наличие мусорных свалок и снижение численности хищников.

Средний температурный фон в регионах растет на полградуса за десятилетие. Люди подобные изменения почти не замечают, но у животных меняются сроки размножения, доступность корма, конкуренция за ресурсы и места обитания.

При этом одни виды успешно приспосабливаются к переменам, а другие — оказываются под угрозой. Быстрее всего реагируют насекомые: благодаря короткому жизненному циклу могут продвинуться на север за период от пяти до 10 лет. Птицы адаптируются медленнее: процесс занимает десятилетия. Млекопитающие приспосабливаются еще дольше: им нужны не только подходящие температуры, но и оптимальные ландшафт, кормовая база, отсутствие конкуренции.

Особенно уязвимы специализированные виды:

  • холодноводные рыбы: хариус, ручьевая форель, налим;
  • обитатели старых лесов: глухарь, рябчик, трехпалый дятел;
  • животные со снежной маскировкой: заяц‑беляк, белая куропатка.

В более выгодном положении — универсальные виды: лисица, кабан и серая ворона. Легче подстраиваются под меняющиеся условия среды.