Новые соседи: какие существа пришли в Центральную Россию из‑за изменения климата

Глобальное потепление постепенно меняет фауну Центральной России: все чаще в регионе фиксируют виды, прежде типичные для более южных широт. Об этом рассказал доктор биологических наук Андрей Зиновьев в интервью ТАСС.
Одним из таких переселенцев стал богомол обыкновенный. Еще недавно считался редкой находкой для средних широт, а сегодня его все чаще находят в Москве, Твери, Туле, Иванове.
Не менее показательно стало распространение паука-осы, который за последние 10 лет продвинулся далеко на север — туда, где раньше зимние месяцы не давали ему выживать. Расширяет ареал и золотистый шакал: его все чаще встречают в Воронеже, Саратове, Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске и даже Владимире.
Средний температурный фон в регионах растет на полградуса за десятилетие. Люди подобные изменения почти не замечают, но у животных меняются сроки размножения, доступность корма, конкуренция за ресурсы и места обитания.
При этом одни виды успешно приспосабливаются к переменам, а другие — оказываются под угрозой. Быстрее всего реагируют насекомые: благодаря короткому жизненному циклу могут продвинуться на север за период от пяти до 10 лет. Птицы адаптируются медленнее: процесс занимает десятилетия. Млекопитающие приспосабливаются еще дольше: им нужны не только подходящие температуры, но и оптимальные ландшафт, кормовая база, отсутствие конкуренции.
Особенно уязвимы специализированные виды:
- холодноводные рыбы: хариус, ручьевая форель, налим;
- обитатели старых лесов: глухарь, рябчик, трехпалый дятел;
- животные со снежной маскировкой: заяц‑беляк, белая куропатка.
В более выгодном положении — универсальные виды: лисица, кабан и серая ворона. Легче подстраиваются под меняющиеся условия среды.