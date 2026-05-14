Печора очистилась ото льда до дельты

«Река Печора очистилась ото льда на всем протяжении до дельты. Ледоход проходит на невысоких уровнях. Можно сказать, что происходит вскрытие реки, лед тает, это не классический ледоход. Очень необычно. Мы ждем выход льда в море, но его будет немного, выходить в море будет теплая вода, и лед будет таять», — сказала Белихина.
На Печоре в протоке Городецкий Шар в районе Нарьян-Мара остаточный лед тает на месте, наблюдается частичный вынос льда на Печору. Уровень воды понижается. Хвост среднего ледохода наблюдается в районе гидропоста Юшино (74 км ниже Нарьян-Мара).
Выход ледохода в Печорскую губу ожидается 15 мая, очищение ото льда Городецкого Шара ожидается
На притоках реки Печоры с 15 мая ожидается возобновление подъема уровней воды, начало формирования максимальных уровней на чистой воде. Максимальные уровни воды прогнозируются в период с 20 по 23 мая, на отметках ниже нормы на 100−200 см.
В НАО утвердили сроки открытия навигации для маломерных судов, соответствующее постановление подписала губернатор Ирина Гехт. Выход маломерных судов на водные объекты будет разрешаться поэтапно. С 15 мая навигация откроется в Канинском, Омском, Пешском, Шоинском и Тиманском сельсоветах, с 18 мая — на судоходных водоемах Нарьян-Мара и поселка Искателей, а также в Андегском, Великовисочном, Коткинском, Малоземельском, Приморско-Куйском, Пустозерском, Тельвисочном сельсоветах. С 25 мая навигация разрешена в поселке Амдерма, Карском, Колгуевском, Хорей-Верском, Хоседа-Хардском и Юшарском сельсоветах.