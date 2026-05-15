Аномальная жара и рекордные ливни: каким будет лето 2026 в России

Синоптики представили прогноз погоды на предстоящее лето. Жителей России в ближайшие месяцы ждут новые испытания.
- Температурный фон выше нормы — на Урале, в Поволжье, на востоке северо‑запада, в отдельных районах Сибири и Дальнего Востока.
- Осадков больше, чем обычно — на Кавказе, Сахалине, юге Поволжья, в Амурской области.
- Осадков меньше нормальной границы — на юге страны, в Сибири, Архангельске, Якутии.
Что прогнозируют синоптики на лето 2026
В июне, согласно прогнозу Гидрометцентра России, теплее положенного ожидается на Урале, в восточных районах Северо‑Западного и Приволжского федеральных округов. При этом дефицит влаги окажется на юго‑западе Центральной России, в южных регионах Сибири, а также в ряде областей юга.
Июль принесет повышенную температуру на восток северо‑запада, в Центральный и Южный округа, в Поволжье и на Урал. Дефицит осадков вероятен в Забайкалье и на части Дальнего Востока.
Август отметится теплом на Алтае, в Тыве, Якутии и на севере Хабаровского края. Избыток осадков прогнозируется на Кавказе, юге Поволжья и в Амурской области, а дефицит — в Архангельской области и центральных районах Якутии.
Прогноз на лето 2026 в разных регионах России
Согласно прогнозу, лето в 2026 году будет неоднородным по температурному режиму и количеству осадков в стране. Разберем, каких погодных условий стоит ожидать в каждом федеральном округе и отдельных регионах.
Москва и Московская область
В июне температура ожидается в пределах нормы. В июле прогнозируется превышение средних показателей — будет теплее, чем обычно. В августе температурный режим останется близким к климатической норме, без резких отклонений. По осадкам значительных аномалий не ожидается: их количество будет соответствовать многолетним наблюдениям.
В столичном регионе средняя температура в первый летний месяц составляет +17,3 °С. В середине периода она достигается значения +19,7 °С, в конце снова падает до +17,6 °С.
Санкт-Петербург и Ленинградская область
Июнь принесет в Северную столицу температуру выше нормы, особенно на востоке региона. В июле сохранится теплая погода — показатели превысят средние значения. В августе температура может оказаться ниже, чем в этот же период в 2025-м. Средний показатель июня для Санкт-Петербурга — +16,1 °С, июля — +19,1 °С, августа — +17,4 °С.
Осадки в первые два месяца лета будут в пределах нормы. В конце периода возможен небольшой избыток, особенно в северо‑восточных районах.
Центральный федеральный округ
В июне на юго‑западе округа ожидается дефицит осадков, но в остальных районах количество влаги будет близким к норме. Июль порадует более теплой погодой, особенно на востоке округа. Август не принесет значительных отклонений по температуре, но дожди останутся в пределах средних значений.
Южный федеральный округ
В июне на западе округа ожидается недостаток осадков, а температурный фон будет близким к нормальным границам. В июле тепло усилится — среднее значение превысит обычные показатели. Август также обещает быть теплым.
Осадки в течение лета будут распределены неравномерно. Дефицит вероятен на востоке в июле, а в конце сезона возможен небольшой избыток влаги.
Сибирский федеральный округ
В июне дефицит осадков затронет южные и юго‑восточные регионы округа. В июле на севере ожидается избыток влаги, а на большей части территории температура превысит средние показатели. Август принесет тепло на Алтай и в Республику Тыва.
В западных и центральных районах Якутии прогнозируется недостаток осадков.
Приволжский федеральный округ
Лето там ожидается теплым, особенно в июне и июле, когда температура превысит норму. В августе сохранится комфортный температурный режим.
Осадки в июне будут выше нормы в восточных районах, а в августе — на юге округа. В остальных частях округа количество дождей останется в пределах средних значений.
Дальневосточный федеральный округ
В июне на Сахалине и в Приморском крае температура будет ниже, чем в 2025 году, при этом осадки превысят норму. В июле на большей части края количество дождей уменьшится, особенно в Хабаровском крае и на юго‑востоке Якутии. Август порадует теплом на севере Хабаровского края и в западной части Магаданской области. Избыток осадков вероятен в Амурской области и отдельных районах Хабаровского края.
Северо-Кавказский федеральный округ
Август станет наиболее дождливым месяцем: там прогнозируют избыток осадков. Температура в течение лета будет держаться в пределах нормы или немного выше нее. Июнь и июль порадуют солнечной и теплой погодой без экстремальных отклонений.
Уральский федеральный округ
Весь летний сезон здесь ожидается теплее нормы, особенно заметное превышение прогнозируется в июне и июле. В августе температурные показатели останутся выше средних многолетних значений.
По осадкам особых аномалий не предвидится, за исключением отдельных северных районов, где возможны небольшие излишки в июле.