На Русскую равнину идут рекордные ливни: юг зальет за сутки

Накануне непогода вернулась в столицу, но по-настоящему усилилась лишь к вечеру. Четверг, 14 мая, запомнился грозами, которые накрыли почти всю территорию Европейской России. Молнии фиксировали даже в районе Петрозаводска. Самыми мощными оказались облака-суперъячейки над Кавказом — град накрыл отдельные районы Кубани и Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в издании «Метеовести».
Причина аномалий — очередной атмосферный блок. На этот раз антициклонический вихрь, который закрепился на Урале, заблокировал движение крупного атлантического циклона в Европе. Из-за этого фронтальная облачность пробиралась вдоль границ зоны высокого давления.
В ближайшие дни ситуация кардинально не изменится. Южные потоки на периферии циклона продолжат поставлять на Русскую равнину хорошо прогретые воздушные массы. Пик потепления придется на воскресенье, 17 мая. Днем столбики термометров поднимутся от +22 °С до +27 °С не только в средней полосе, но и на севере. Нижнюю Волгу при этом накроет 30-градусная жара. В Причерноморье и на Кавказе окажется холоднее.
Причина — интенсивные дожди. Из-за влияния гор облачность на юге станет гораздо мощнее, ливни усилятся. За оставшиеся дни недели там выпадет более 60−80 миллиметров осадков. Обычно такой объем влаги накапливается за две-три майские недели, но в этот раз основная часть обрушится на регион всего за одни сутки, в субботу, 16 мая. Причем местами дожди окажутся еще более экстремальными.
Во Владикавказе ненастье принесет больше половины месячной нормы осадков. В Нальчике и Ставрополе количество выпавшей влаги окажется лишь чуть меньше всего майского объема, а в Грозном даже превысит его. Несмотря на различия в цифрах, последствия удара стихии везде прогнозируются одинаковыми: подтопления, паводки на реках, сели и оползни в горных районах.
Ливни в Центральной России с кавказскими, конечно, не сравнятся. Над Москвой основные массивы кучево-дождевых облаков снова появятся сегодня и в воскресенье. В сумме принесут 20−25% месячного объема влаги, поэтому заметно на температуру не повлияют. В пятницу и субботу в столице ожидается от +21 °С до +22 °С, а с воскресенья в мегаполисе потеплеет от +25 °С до +28 °С.