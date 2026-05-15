Ночные заморозки продолжились метелью: Магадан завалило снегом, видео

Погодные аномалии затронули и другие регионы. Так, в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа 10 мая выпал снег высотой до шести сантиметров, который сопровождался дождем. Ожидается, что ветер там усилится до 20 метров в секунду и такая погода сохранится два дня. В качестве превентивной меры уже остановили работу паромной переправы через реку Яна. Спасательные бригады региона находятся в полной готовности к любым происшествиям.