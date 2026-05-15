Ночные заморозки продолжились метелью: Магадан завалило снегом, видео

Неожиданный поворот принесла погода в мае. Вместо весеннего тепла жители Магадана столкнулись с метелями, снегопадами и резким ветром.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
В Магаданской области в пятницу, 15 мая, экстренные службы перевели в режим повышенной готовности. Причина — резкое ухудшение погоды на побережье. Сильные метели и шквалистый ветер спровоцировали множество мелких аварий на трассах, сообщило РИА Новости.

Многие водители уже успели переобуть машины на летнюю резину и оказались застигнуты врасплох. Власти настоятельно порекомендовали гражданам не покидать населенные пункты и соблюдать максимальную осторожность в сложившихся условиях.

Причина снежного коллапса — циклон, который пришел со стороны Хабаровска и столкнулся с холодным воздухом, который, в свою очередь, двигался из Якутии. Как объяснили синоптики, многоцентровая депрессия спровоцировала резкое падение температурного фона. Согласно прогнозу, неблагоприятные условия — с умеренными, а местами и сильными осадками — продержатся еще минимум двое суток.

Погодные аномалии затронули и другие регионы. Так, в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа 10 мая выпал снег высотой до шести сантиметров, который сопровождался дождем. Ожидается, что ветер там усилится до 20 метров в секунду и такая погода сохранится два дня. В качестве превентивной меры уже остановили работу паромной переправы через реку Яна. Спасательные бригады региона находятся в полной готовности к любым происшествиям.