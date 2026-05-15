Мощное Эль-Ниньо набирает силу: когда ждать пика и чем грозит

По сведениям Национального управления океанических и атмосферных исследований США, формирование климатического феномена ожидается уже в период с мая по июль. К осени или зиме явление способно набрать максимальную силу.
Сердце Эль‑Ниньо — экваториальная часть Тихого океана. Именно там ученые зафиксировали тревожные сигналы. Температура поверхности моря в восточной части уже превысила средние показатели. Потепление охватило и приповерхностный слой воды. Эта тенденция, по прогнозам, сохранится до конца мая и на протяжении всего лета.
Хотя точный момент пика явления еще остается неопределенным, эксперты предупреждают, что Эль‑Ниньо серьезно повлияет на предстоящий сезон ураганов. Феномен способен спровоцировать сезонные аномалии и климатические изменения по всему миру. Даже если напрямую интенсивность явления не гарантирует катастрофических последствий, зато заметно повышает вероятность.