Ричмонд
Новости
Сегодня
Прогноз на 10 дней
Месяц
Год
Архив погоды
Сад и огород
Товары для дачи
Все проекты
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Реклама

Мощное Эль-Ниньо набирает силу: когда ждать пика и чем грозит

NOAA прогнозирует появление супер-Эль-Ниньо с мая по июль. Явление способно повлиять на весь земной шар.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +15° 6 м/с 44% 758 мм рт. ст. +12°
Океан — супер-Эль-Ниньо надвигается на Землю
Источник: unsplash.com

Метеорологи сообщили, что в ближайшие месяцы может развиться явление Эль‑Ниньо, которое с высокой вероятностью достигнет статуса «супер». Об этом написали в издании Fox Weather.

По сведениям Национального управления океанических и атмосферных исследований США, формирование климатического феномена ожидается уже в период с мая по июль. К осени или зиме явление способно набрать максимальную силу.

Сердце Эль‑Ниньо — экваториальная часть Тихого океана. Именно там ученые зафиксировали тревожные сигналы. Температура поверхности моря в восточной части уже превысила средние показатели. Потепление охватило и приповерхностный слой воды. Эта тенденция, по прогнозам, сохранится до конца мая и на протяжении всего лета.

Пока в зоне экватора удерживаются нейтральные условия, но обстановка быстро меняется.

Хотя точный момент пика явления еще остается неопределенным, эксперты предупреждают, что Эль‑Ниньо серьезно повлияет на предстоящий сезон ураганов. Феномен способен спровоцировать сезонные аномалии и климатические изменения по всему миру. Даже если напрямую интенсивность явления не гарантирует катастрофических последствий, зато заметно повышает вероятность.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше