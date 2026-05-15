Пламя охватило Техас и Флориду: что происходит в США

От огня в США больше всего пострадали Техас и Флорида. Борьба с возгораниями продолжается.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +12° 4 м/с 62% 758 мм рт. ст. +12°
Природные пожары в США в мае 2026: Техас и Флорида
Источник: Reuters

Природные пожары охватили сразу несколько штатов США. В Техасе из‑за травяного возгорания, которое вспыхнуло после удара молнии, власти объявили обязательную эвакуацию в городе Каньон и окрестностях. Об этом написали в издании Fox Weather.

Пожар, который получил название «Хунггейт», начался в четверг, 14 мая. Грозовой фронт прошел через округ Рэндалл и спровоцировал серию возгораний на травянистых равнинах. Сильный ветер и сухая погода помогли огню быстро распространиться.

К вечеру четверга пламя охватило более 5600 гектаров, но локализовать удалось лишь на 10% площади. Под угрозой оказались многочисленные строения, и власти распорядились эвакуировать жителей районов возле комплекса Chaparral Villas и вблизи 13‑й авеню в округе Рэндалл.

С пожаром продолжают бороться бригады Лесной службы Техасского университета и местные пожарные подразделения. Специалисты активно используют авиацию для сброса огнезащитных средств, однако сложная погода по‑прежнему осложняет работу спасателей.

Тем временем во Флориде, к западу от Майами, неподалеку от природного заповедника Эверглейдс, также бушует крупный лесной пожар. Возгорание в округе Бровард уничтожило свыше 4500 гектаров земли. Там ситуация более стабильная: по сведениям Лесной службы Флориды, пожар локализовали уже на 80%.

Местные власти просят жителей избегать пострадавших районов и соблюдать осторожность вблизи зон ликвидации огня. В условиях засухи особенно важно не допускать действий, которые могут вызвать новые возгорания: не парковаться на сухой траве, не разводить костры и избегать любых источников искр.

