Гидрометцентр: на Северном Кавказе ожидаются сильные дожди с градом

В ближайшие дни, с 15 по 18 мая, регионы Северного Кавказа столкнутся с серьезными погодными испытаниями. По сведениям Гидрометцентра России, на обширной территории пройдут сильные дожди, которые сопроводят грозы, град и порывистый ветер.
Под удар стихии попадут сразу несколько субъектов: Ставропольский край, Кабардино‑Балкария, Карачаево‑Черкесия, Ингушетия и Чеченская Республика. Скорость ветра местами может достигать 20−25 метров в секунду.
Осадки обещают оказаться особенно интенсивными. Из‑за обильного количества воды уровень рек может подняться до неблагоприятных отметок. В горных районах не исключается сход небольших селей, что считается типичным последствием ливней в такой местности.
При этом температурный фон останется в пределах нормы. Днем с 16 по 18 мая воздух прогреется до +17−22 °C, а в отдельных местах — до +24 °C. Более прохладная погода ожидается в Ингушетии и Карачаево‑Черкесии: там термометры покажут от +14 °C до +19 °C.
Местным жителям и гостям региона стоит заранее подготовиться к непогоде: проверить состояние водостоков, по возможности ограничить поездки в горные районы и следить за официальными сообщениями экстренных служб. Внимательность и своевременные меры помогут избежать неприятных последствий в период неблагоприятного настроения природы.