Сегодня часть России накроет 30-градусная жара

На Урале прогнозируют 30-градусную жару. В Оренбурге воздух прогреется до +31 °С, в Челябинске — до +29 °С, в Перми, Уфе и Екатеринбурге — до +30 °С.
В средних широтах Европейской России также окажется сухо и солнечно. В Казани разогреет до +31 °С, в Нижнем Новгороде — до +29 °С, в Кирове и Саратове — до +30 °С, в Брянске — до +28 °С, в Смоленске — до +25 °С.
На Северо-Западе сильной жары не ожидается, там еще возможны дожди. В Великих Луках — +23 °С, в Пскове — +20 °С, в Мурманске — +15 °С.
На юг Дальнего Востока вернется весенняя погода, однако в Приморье и на Амуре слегка помешают дожди. Несмотря на ненастье, температурный фон днем дойдет до +20 °С. У Байкала ожидается похолодание, которое принесет грозовой атмосферный фронт со стороны Сибири. В Якутске — +11 °С, в Благовещенске — +20 °С, в Хабаровске — +17 °С, в Южно-Сахалинске — +13 °С, в Анадыре — +5 °С, в Чите — +16 °С.
Сегодня температура понизится на юго-востоке Сибирского федерального округа: там пройдут осадки. На юго-запад придет антициклон — дожди прекратятся. В Новосибирске сегодня столбик термометра поднимется только до +10 °С, но завтра — до +17 °С. В Ханты-Мансийске в понедельник прогнозируется +28 °С, в Салехарде — +18 °С, в Омске — +22 °С.
На юге страны температурный фон опустится ниже нормы. Воздух не прогреется из-за сильных дождей с грозами и градом. В Сочи — +19 °С, в Севастополе — +20 °С, в Краснодаре — +21 °С.
В Москве сегодня прогнозируют до +29 °С, солнечно. В Санкт-Петербурге пройдет небольшой дождь, ожидается +21 °С. Геомагнитная обстановка в России окажется неустойчивой.