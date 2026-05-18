В Китае произошло землетрясение: есть жертвы

В ночь на понедельник, 18 мая, в городе Лючжоу Гуанси‑Чжуанского автономного района на юге Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла. По информации агентства «Синьхуа» со ссылкой на оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим, в результате стихийного бедствия два человека погибли, еще один числится пропавшим без вести. Сведения подтвердились к 08:14 по местному времени, или 03:14 мск 18 мая. Других подробностей о масштабах разрушений и ходе спасательных работ пока не поступало.
Китай нередко сталкивается с сейсмической активностью: отдельные регионы страны располагаются в зонах повышенного риска. К примеру, Тибетское нагорье считается сейсмически активным — там регулярно фиксируются подземные толчки. Так, 26 января агентство Reuters сообщало о землетрясении магнитудой пять с половиной в провинции Ганьсу на западе страны.
Трагические эпизоды подобной силы в регионе уже случались. В 2023 году в той же провинции Ганьсу произошло более мощное землетрясение: магнитуда достигла 6,2 балла. Тогда последствия оказались куда более тяжелыми: катастрофа унесла жизни более 150 человек.
Сейчас местные службы продолжают оценивать ситуацию после нового землетрясения, а жители региона остаются начеку. В сейсмоопасных районах важно быть готовым к возможным повторным толчкам и следовать рекомендациям экстренных служб.