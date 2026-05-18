В Китае произошло землетрясение: есть жертвы

В ночь на понедельник, 18 мая, в городе Лючжоу Гуанси‑Чжуанского автономного района на юге Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2 балла. По информации агентства «Синьхуа» со ссылкой на оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим, в результате стихийного бедствия два человека погибли, еще один числится пропавшим без вести. Сведения подтвердились к 08:14 по местному времени, или 03:14 мск 18 мая. Других подробностей о масштабах разрушений и ходе спасательных работ пока не поступало.