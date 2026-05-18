В Москву на неделе придет аномальная жара, которой не было 130 лет

Май в Москве и округе продолжает испытывать жителей на прочность. Месяц стартовал с последних в сезоне заморозков, затем столбик термометра резко взлетел до +29 °C, а в области и вовсе зафиксировали первые +30 °C. После регион накрыли холодные воздушные массы — дневные показатели упали до +12 °C. Минувшие выходные к тому же отметились ливнями.
На новой рабочей неделе, согласно информации издания «Метеовести», в столицу придет 30-градусная жара. Как сообщили метеорологи, регион попадет под влияние периферии барического максимума. Это обеспечит солнечную и сухую погоду.
В понедельник, 18 мая, и в четверг, 21 мая, термометры покажут от +28 °C до +30 °C. Во вторник, 19 мая, и в среду, 20 мая, ожидается еще жарче — от +29 °C до +31 °C. Ночью также прогнозируют теплую погоду — от +14 °C до +18 °C.
Кроме того, в ближайшие дни могут обновиться суточные рекорды: 19, 20 и 21 мая. Один удерживает позиции уже 130 лет.
К пятнице, 22 мая, метеоситуация приобретет неустойчивый характер. В дневные часы ожидаются дожди с грозами. Температура начнет постепенно падать, но пока лишь на несколько градусов.
Синоптики отметили, что даже в эпоху глобального потепления 30-градусная майская жара — явление редкое. Такое случается не чаще раза в пять-шесть лет.