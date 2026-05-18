Два вулкана на Камчатке проснулись почти одновременно

Чуть раньше, в 09:07 по местному времени, аналогичные сведения поступили по вулкану Безымянный. Там взрывы подняли пепел на высоту до шести с половиной километров. Шлейф распространился на юго-восток примерно на 10 километров. Специалисты предупредили: в любой момент возможны выбросы до 12 километров над уровнем моря.