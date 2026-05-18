Два вулкана на Камчатке проснулись почти одновременно

На Камчатке зафиксировали мощное извержение вулкана Шивелуч. Одновременно активизировался Безымянный.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Вулканы Шивелуч и Безымянный активизировались на Камчатке 18 мая 2026
Источник: РИА "Новости"

Камчатская группа реагирования на вулканические извержения сообщила, что сейсмоактивность в регионе продолжается. Сегодня, 18 мая, в 09:58 по местному времени столб газа, пара и пепла поднялся на высоту до пяти километров на вулкане Шивелуч.

Горячие лавовые потоки начали сходить прямо с купола объекта. Пепловый шлейф двигался на юго-восток и уже ушел на 70 километров от исполина. По прогнозам вулканологов, в ближайшие сутки возможны выбросы пепла до 15 километров над уровнем моря.

Чуть раньше, в 09:07 по местному времени, аналогичные сведения поступили по вулкану Безымянный. Там взрывы подняли пепел на высоту до шести с половиной километров. Шлейф распространился на юго-восток примерно на 10 километров. Специалисты предупредили: в любой момент возможны выбросы до 12 километров над уровнем моря.

Обоим вулканам присвоили оранжевый код опасности для авиации. Это третий уровень из четырех возможных. Означает, что вулкан проявляет повышенное беспокойство и вероятность извержения остается высокой.

Напомним, в случае пеплопада:

  • не покидайте помещение: пепел опасен для дыхания и раздражает слизистые;
  • заранее подготовьте запас воды и еды, аптечку, респираторы или многослойные марлевые повязки;
  • защитите технику: накройте приборы пленкой или плотной тканью, чтобы пепел не попал в вентиляционные отверстия и разъемы;
  • по возможности не включайте электронику: это может усилить оседание частиц из‑за электризации;
  • держите окна и двери закрытыми, для кратковременного проветривания используйте влажную ткань в качестве фильтра.