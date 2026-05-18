Туристы на Балканах столкнулись с редким явлением и чуть не погибли

На высоте 2200 метров участники похода вдруг заметили, что волосы встали дыбом, а вокруг зазвучал странный треск, будто воздух начал рваться на части. Не теряя ни секунды, туристы организовали срочный спуск и благополучно покинули опасную зону. Об этом рассказали в издании «Метеовести».
Явление, которое наблюдали путешественники, известно в метеорологии как коронный разряд, или огни святого Эльма. Это не самостоятельное чудо природы, а тревожный сигнал: так атмосфера предупреждает о неизбежном ударе молнии.
Механизм возникновения феномена связывают с накоплением статического электричества в грозовых облаках. Внутри тучи идет непрерывное движение: восходящие потоки воздуха увлекают капли воды вверх, где те превращаются в лед и сталкиваются с градинами и ледяными кристаллами. Так происходит разделение зарядов: легкие положительные частицы поднимаются к вершине облака, а тяжелые отрицательные — опускаются к основанию.
В результате между землей и облаком формируется колоссальное электрическое напряжение, которое порой достигает 100 миллионов вольт. На возвышенностях, таких как горные вершины, заряд концентрируется особенно сильно. Когда напряженность поля достигает критического уровня, воздух начинает ионизироваться: молекулы распадаются на ионы и порождают слабое свечение и тот самый характерный треск. Волосы на голове реагируют на поле первыми: из‑за одноименного заряда каждый волосок отталкивается от соседних и буквально встает дыбом.
По сведениям Всемирной метеорологической организации, после появления таких признаков молния почти всегда следует в ближайшие 30−60 секунд. Особенно коварны снежные грозы, которые и застали туристов врасплох. Возникают в холодное время года, когда у земли царит студеный воздух, а выше скапливаются теплые влажные массы. Такие грозы развиваются стремительно, порой всего за 15−20 минут, и отличаются высокой непредсказуемостью.