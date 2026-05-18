Майская метель пришла на Кузбасс и в Красноярский край: видео

В то время, как жители Центральной России в понедельник, 18 мая, изнывают от 30-градусной жары, в Сибири разгар весны оказался больше похож на зиму. Очевидцы выложили в Сеть видео снегопадов в Кемеровской области и Красноярском крае.
На портале prokuzbass.ru сообщили, что прошедшей ночью метеостанции в Кемеровской области показали от −4 °С до +1 °С. Сегодня же днем воздух прогреется лишь от +4 °С до +9 °С. Синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, дождь и мокрый снег.
В центре региона ночью температурный фон колебался от нуля до −2 °С, днем обещают от +6 °С до +8 °С. Утро 18 мая встретило жителей областной столицы снегом.
На Кузбассе дороги замело, из-за летящего снега видимость на трассах резко ухудшилась. Затяжное похолодание вынудило власти принять нестандартные меры: частично возобновили подачу тепла в социальные учреждения и жилые объекты. Синоптики предупредили, что вся следующая неделя окажется холодной, с дождями и снегом.
Сегодня снегопад зарегистрировали и в нескольких округах Красноярского края. Однако большая часть осадков уже сошла.
Контраст с европейской частью страны колоссальный. В столичном регионе сегодня царит 30-градусная жара. Днем в Москве воздух прогреется до +29 °С, а в Подмосковье — до +31 °С. Такая аномальная погода, по прогнозам, продержится как минимум до пятницы, 22 мая.