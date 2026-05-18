Мощные торнадо и град угрожают дюжине штатов США

Миллионы американцев на Великих равнинах и в Верхнем Среднем Западе готовятся встретить серию мощных стихийных бедствий. Метеорологи объявили редкий уровень угрозы — четвертый из пяти возможных — сразу для нескольких штатов. Об этом сообщили в издании Fox Weather.
Основной удар придется на центральную и северо‑восточную части Канзаса, Юго‑Восточную Небраску, Юго‑Западную Айову и Северо‑Западную Миссури. Уже в понедельник, 18 мая, там ожидаются мощные грозы, способные породить разрушительные торнадо и град размером с бейсбольный мяч.
В выходные крупный торнадо уже прошел в штате Небраска. Очевидцы сняли его на видео. Стихия превратила автомобиль в груду металлолома.
В этот же день в Небраске появились редкие облака-мамматусы.
Причиной новой непогоды, по словам специалистов, окажется столкновение двух атмосферных фронтов: высотной штормовой системы, которая идет с юго‑запада США, и потока горячего влажного воздуха из центральной части страны. Такая взрывоопасная смесь создаст идеальные условия для формирования вращающихся суперъячеек — гроз, которые часто порождают длительные и сильные торнадо.
Опасность не ограничится одним днем. Во вторник, 19 мая, штормы могут продвинуться дальше на восток, в долину Огайо. Там обещают выпадение осадков до пяти сантиметров от Северной Миннесоты до Северо‑Восточного Техаса. Из‑за этого возникнет риск внезапных наводнений. В общей сложности стихия затронет не менее дюжины штатов.
Местные власти призвали жителей заранее подготовиться: проверить системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, запастись водой и продуктами, продумать безопасные места в домах. Особое внимание стоит уделить защите имущества: крупные градины способны повредить крыши, окна и автомобили. Специалисты порекомендовали следить за обновлениями прогнозов и строго следовать инструкциям экстренных служб.