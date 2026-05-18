Мощные торнадо и град угрожают дюжине штатов США

На Великие равнины и Верхний Средний Запад надвигается серия мощных стихийных бедствий. В понедельник и вторник в регионе ожидаются торнадо, крупный град и внезапные наводнения.

Екатерина Бритова
Автор Погода Mail
Сейчас в Ричмонде: +31° 6 м/с 46% 763 мм рт. ст. +28°

Миллионы американцев на Великих равнинах и в Верхнем Среднем Западе готовятся встретить серию мощных стихийных бедствий. Метеорологи объявили редкий уровень угрозы — четвертый из пяти возможных — сразу для нескольких штатов. Об этом сообщили в издании Fox Weather.

Основной удар придется на центральную и северо‑восточную части Канзаса, Юго‑Восточную Небраску, Юго‑Западную Айову и Северо‑Западную Миссури. Уже в понедельник, 18 мая, там ожидаются мощные грозы, способные породить разрушительные торнадо и град размером с бейсбольный мяч.

В выходные крупный торнадо уже прошел в штате Небраска. Очевидцы сняли его на видео. Стихия превратила автомобиль в груду металлолома.

В этот же день в Небраске появились редкие облака-мамматусы.

Мамматусы в Небраске США 18 мая 2026
Источник: https://vk.com/fobosplanet

Причиной новой непогоды, по словам специалистов, окажется столкновение двух атмосферных фронтов: высотной штормовой системы, которая идет с юго‑запада США, и потока горячего влажного воздуха из центральной части страны. Такая взрывоопасная смесь создаст идеальные условия для формирования вращающихся суперъячеек — гроз, которые часто порождают длительные и сильные торнадо.

Опасность не ограничится одним днем. Во вторник, 19 мая, штормы могут продвинуться дальше на восток, в долину Огайо. Там обещают выпадение осадков до пяти сантиметров от Северной Миннесоты до Северо‑Восточного Техаса. Из‑за этого возникнет риск внезапных наводнений. В общей сложности стихия затронет не менее дюжины штатов.

Экстремальные погодные условия продержатся до конца вторника, а затем в регион вернутся дожди.

Местные власти призвали жителей заранее подготовиться: проверить системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, запастись водой и продуктами, продумать безопасные места в домах. Особое внимание стоит уделить защите имущества: крупные градины способны повредить крыши, окна и автомобили. Специалисты порекомендовали следить за обновлениями прогнозов и строго следовать инструкциям экстренных служб.

