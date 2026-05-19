На Солнце ожидается «мертвый сезон»: ученые рассказали о затишье после магнитных бурь

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук сообщила о грядущих изменениях в активности светила. По сведениям ученых, энергия на видимой стороне Солнца постепенно иссякает — уже со среды начнется непродолжительный период затишья, когда вспышки практически прекратятся.
По прогнозам специалистов, этот «мертвый сезон» продлится всего двое-трое суток. После этого с обратной стороны светила начнут выходить активные центры, которые могут вновь повлиять на уровень солнечной активности.
Накануне эксперты предупреждали о серии магнитных бурь, которые ожидаются сегодня, 18 мая, и завтра, 19 мая. Причинами должны стать воздействие крупной корональной дыры и мощные потоки солнечного ветра.
Такие колебания солнечной активности напрямую влияют на состояние магнитосферы Земли. В периоды бурь возможны перебои в работе спутниковой связи и навигационных систем, а люди могут ощущать ухудшение самочувствия: головные боли, слабость или перепады давления. Чтобы снизить возможные неудобства во время повышенной активности Солнца, врачи рекомендуют соблюдать режим сна, избегать чрезмерных нагрузок и при необходимости консультироваться со специалистами.