На Солнце ожидается «мертвый сезон»: ученые рассказали о затишье после магнитных бурь

Энергия на видимой стороне Солнца иссякает. Уже со среды ожидается двухдневное затишье без вспышек.

Магнитные бури 18–21 мая 2026
Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук сообщила о грядущих изменениях в активности светила. По сведениям ученых, энергия на видимой стороне Солнца постепенно иссякает — уже со среды начнется непродолжительный период затишья, когда вспышки практически прекратятся.

По прогнозам специалистов, этот «мертвый сезон» продлится всего двое-трое суток. После этого с обратной стороны светила начнут выходить активные центры, которые могут вновь повлиять на уровень солнечной активности.

Накануне эксперты предупреждали о серии магнитных бурь, которые ожидаются сегодня, 18 мая, и завтра, 19 мая. Причинами должны стать воздействие крупной корональной дыры и мощные потоки солнечного ветра.

Такие колебания солнечной активности напрямую влияют на состояние магнитосферы Земли. В периоды бурь возможны перебои в работе спутниковой связи и навигационных систем, а люди могут ощущать ухудшение самочувствия: головные боли, слабость или перепады давления. Чтобы снизить возможные неудобства во время повышенной активности Солнца, врачи рекомендуют соблюдать режим сна, избегать чрезмерных нагрузок и при необходимости консультироваться со специалистами.