Рекорды тепла по всей России: жара бьет исторические максимумы

Рекордные значения зафиксировали и в других регионах. Особенно выделился город Кологрив в Костромской области: там воздух прогрелся до +31,4 °C, что на 2,4 градуса выше предыдущего рекорда 2021 года. В Сыктывкаре, Ижевске и Бисере Пермского края обновились достижения, которые держались с 1955 года. Среди регионов, которые отметились рекордами, также назвали Вологодскую, Нижегородскую и Пензенскую области.