Рекорды тепла по всей России: жара бьет исторические максимумы

В понедельник, 18 мая, сразу несколько регионов Европейской России зафиксировали небывалую жару — суточные температурные рекорды побились во множестве областей. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram‑канале.
Старт аномальному потеплению дала антициклональная погода. Ясное небо и малооблачность в сочетании с теплыми воздушными потоками с юга создали идеальные условия для стремительного роста температуры.
Москва встретила день с отметкой +29,5 °C на метеостанции ВДНХ. Это самый высокий показатель с начала года. Санкт‑Петербург тоже обновил годовой максимум: столбик термометра поднялся до +24 °C.
Рекордные значения зафиксировали и в других регионах. Особенно выделился город Кологрив в Костромской области: там воздух прогрелся до +31,4 °C, что на 2,4 градуса выше предыдущего рекорда 2021 года. В Сыктывкаре, Ижевске и Бисере Пермского края обновились достижения, которые держались с 1955 года. Среди регионов, которые отметились рекордами, также назвали Вологодскую, Нижегородскую и Пензенскую области.
Синоптики не ожидают спада жары в ближайшее время. Во вторник, 19 мая, температура в европейской части страны продолжит расти. В Москве есть шансы установить новый суточный максимум: пока действующий рекорд, который зафиксировали еще в 1979 году, составляет +30,2 °C.
По прогнозам Михаила Леуса, период аномальной жары в центральных областях Европейской России продлится до конца рабочей недели. Жителям регионов стоит учитывать погодные особенности при планировании дел и уделять внимание мерам защиты от перегрева в особенно жаркие часы.