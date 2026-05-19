На Солнце зафиксировали три мощные вспышки — их «поймал» аппарат Solar Orbiter

Сейчас вся эта колоссальная энергия направлена в сторону Меркурия — других планет поблизости (ближе Урана) в этой области нет. Космический аппарат тоже оказался в зоне воздействия: он получает долю излучения от вспышек, продолжая при этом сбор ценных данных. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).
Наблюдения показывают, что мощные взрывы повлияли на саму область возникновения вспышек. По поступающим снимкам обратной стороны Солнца ученые увидели, что группа солнечных пятен частично разрушилась и стала менее сложной по структуре. Это снижает вероятность того, что она сохранит свою активность до момента, когда эта зона повернется в сторону Земли.
Астрономы пока не могут дать окончательных прогнозов — многое будет зависеть от дальнейшей эволюции области вспышек. Уточнить картину удастся в ближайшие выходные: именно тогда этот участок солнечной поверхности окажется в зоне видимости наземных телескопов. Полученные данные помогут лучше оценить возможные последствия для околоземного пространства — в том числе влияние на работу спутников, радиосвязь и геомагнитную обстановку.