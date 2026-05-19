Точность прогнозов погоды в США падает из-за сокращения финансирования и проблем с ИИ

В США нарастает обеспокоенность точностью прогнозов погоды на фоне сокращения бюджета NOAA. Эксперты предупреждают, что уменьшение числа спутников и радиозондов и зависимость от ИИ-моделей, которые обучались на устаревших сведениях, серьезно снижают надежность предупреждений о стихийных бедствиях в предстоящий сезон ураганов.

Точность прогнозов погоды в США под угрозой в 2026 году
Источник: Freepik

В США нарастает обеспокоенность по поводу точности прогнозов погоды. Эксперты предупреждают, что сокращение объема климатических и погодных сведений серьезно снизят надежность федеральных сценариев как раз в тот период, когда таковые особенно важны. Страна готовится к сезону ураганов и аномально жаркому лету на фоне влияния супер-Эль‑Ниньо, которое может привести к рекордным температурам и усилить штормовую активность в отдельных регионах.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований, или NOAA, в прошлом году запустило новые модели глобального прогноза погоды на базе искусственного интеллекта. Их создавали с опорой на многовековые метеорологические сведения — разработчики рассчитывали повысить скорость и точность прогнозов. Однако сейчас эффективность таких моделей оказалась под вопросом.

При администрации Дональда Трампа бюджет NOAA сократился на 40%, из-за чего Национальная метеорологическая служба уменьшила число запусков спутников и радиозондов — ключевых элементов системы сбора сведений. Под угрозой оказались также сеть океанских буев и другие системы наблюдения за климатом. Финансирование научных исследований и работы аналитиков, которые обрабатывают информацию, тоже урезали.

Власти настаивают на более активном использовании ИИ‑моделей, поскольку таковые требуют меньше вычислительных мощностей, чем традиционные подходы. Но, как показало апрельское исследование в журнале Science Advances, такие системы таят серьезные ограничения.

Выяснилось, что алгоритмы искусственного интеллекта обучались на сведениях о климате, который уже изменился, из‑за чего теперь плохо справляются с прогнозированием экстремальных погодных явлений.

Эксперты опасаются: если правительство продолжит сокращать сбор сведений и одновременно наращивать зависимость от ИИ‑моделей, это может поставить под удар всю систему метеорологического прогнозирования в США. Точность предупреждений о стихийных бедствиях и аномалиях рискует заметно снизиться, а это напрямую повлияет на безопасность населения.

