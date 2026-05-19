Оранжевый уровень опасности: Центральная Россия под ударом аномальной жары

В Центральной России из-за экстремально высоких температур ввели оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение затронуло более чем 15 регионов, включая Москву и Московскую область.

Источник: Российская газета

Из‑за экстремально высоких температур во всех регионах Центральной России ввели оранжевый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре агентству ТАСС.

Оранжевый уровень — предпоследний в шкале метеорологических предупреждений. Означает, что погода представляет реальную угрозу стихийных бедствий и материального ущерба.

По сведениям синоптиков, режим повышенной опасности продлится в разных областях до середины следующей недели. Так, в Ярославской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Московской, Костромской, Ивановской и Владимирской областях и Москве предупреждение будет действовать до конца суток пятницы, 22 мая. В Тульском и Калужском регионах оранжевый уровень установили до 23:00 мск того же дня. В Тамбовской, Орловской, Липецкой, Курской, Воронежской, Брянской и Белгородской областях — до утра четверга, 21 мая.

В такие периоды особенно важно соблюдать меры предосторожности. Жителям регионов, которые попали под действие предупреждения, стоит ограничить пребывание на улице в самые жаркие часы дня, избегать чрезмерных физических нагрузок и пить достаточно воды. Особое внимание следует уделить пожилым людям, детям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями: важно находиться в прохладном помещении и регулярно контролировать самочувствие.

Кроме того, аномальная жара повышает риск природных пожаров. Поэтому крайне важно строго соблюдать правила безопасности: не разводить костры в лесах и на открытых участках, не оставлять без присмотра источники огня и не бросать непотушенные окурки.