Синоптики раскрыли, в каких регионах России сегодня ожидается пик майской жары

В Центральной России в среду, 20 мая, ожидается пик жаркой погоды. Температурный фон удержится около 30-градусной отметки. Местами прогнозируют до +33 °С. Однако такие показатели продержатся только до конца рабочей недели: к выходным начнутся дожди и похолодает до +20 °С.
На Северо-Западе прохладнее станет уже сегодня. В Великом Новгороде температура успеет подняться до +29 °С. В Пскове окажется заметно холоднее, около +19 °С.
Урал тоже начнет остывать. Пик похолодания придется на четверг, 21 мая. Затем температура снова устремится вверх: в выходные в Екатеринбурге разогреет до летних +25 °С.
На юге Дальнего Востока день пройдет без осадков: от Байкала до побережья Японского моря выглянет солнце, температура от Читы до Хабаровска поднимется до +25 °С. В прибрежных районах тепла окажется меньше. На Сахалине сегодня воздух прогреется не выше +15 °С. На Камчатке термометр покажет около +9 °С. В Якутии пройдут дожди — ситуация с подтоплениями ухудшится.
В Сибири окажется пасмурно и не по сезону прохладно. В Красноярском крае сегодня столбик термометра дойдет до +20 °С, но вскоре туда поступит новая арктическая волна. От Омска до Новосибирска обещают от +13 °С до +17 °С. В Салехарде — +6 °С, в Иркутске — +18 °С.
В Санкт-Петербурге прогнозируют около +21 °С, к вечеру пойдут дожди. В Москве осадков не ожидается, воздух прогреется до +31 °С.