Синоптики раскрыли, в каких регионах России сегодня ожидается пик майской жары

На юге Дальнего Востока день пройдет без осадков: от Байкала до побережья Японского моря выглянет солнце, температура от Читы до Хабаровска поднимется до +25 °С. В прибрежных районах тепла окажется меньше. На Сахалине сегодня воздух прогреется не выше +15 °С. На Камчатке термометр покажет около +9 °С. В Якутии пройдут дожди — ситуация с подтоплениями ухудшится.